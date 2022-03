Fournisseur de solutions de sensibilisation à la cybersécurité, SoSafe se lance à la conquête de quatre régions européennes

mars 2022 par Patrick LEBRETON

SoSafe, l’un des fournisseurs de services de sensibilisation à la cybersécurité connaissant la plus forte croissance au monde, donne le coup d’envoi de ses ambitieux projets d’expansion. Après avoir levé 73 millions de dollars dans le cadre d’un tour de financement de série B dirigé par Highland Europe en janvier 2022, l’entreprise étend désormais ses activités à quatre nouvelles régions européennes : l’Europe du Sud, le Benelux, les pays nordiques et le Royaume-Uni/l’Irlande.

SoSafe s’ouvre à l’international en étendant ses activités aux régions du Benelux, des pays nordiques, de l’Europe du Sud et du Royaume-Uni/de l’Irlande.

L’entreprise a recruté des cadres expérimentés pour s’établir sur ces nouveaux marchés.

Le marché de l’Europe du Sud (France incluse) sera géré par Jean-Baptiste Roux, un cadre ayant déjà une grande expérience dans les solutions Saas et qui a occupé des postes de direction chez Piano et AT Internet au cours des dernières années.

SoSafe prévoit d’ouvrir des bureaux à Paris pour constituer une équipe locale.

La cybercriminalité bat des records et continue de se professionnaliser

La cybersécurité n’a jamais été aussi importante. C’est notamment le cas en France où la cybercriminalité est en hausse : dans un rapport de VMware [1] réalisé en 2021, 81 % des personnes interrogées ont indiqué que le nombre d’attaques avait augmenté au cours de l’année écoulée et 96 % estiment que cette augmentation est due au télétravail. Par ailleurs, les rançongiciels sont à l’origine de 21 % des cyberattaques détectées, tandis que 10 % d’entre elles relèvent du phishing (hameçonnage). " Face à une cybercriminalité qui continue de se professionnaliser et au développement de nouveaux modes de travail comme le télétravail, les entreprises ont plus que jamais besoin de solutions de formation à la cybersécurité. Nous en avons la preuve presque tous les jours ", ajoute Niklas Hellemann, qui est également Psychologue.

Les équipes locales : le fer de lance de cette expansion internationale

Pour conquérir ces nouveaux marchés, SoSafe a recruté quatre cadres possédant une grande expérience dans le marketing B2B et les solutions SaaS à l’échelle internationale. Ces derniers seront responsables des nouveaux marchés ainsi que des marchés " hors Europe " afin de préparer la prochaine phase d’expansion.

C’est en France que sera donné le coup d’envoi de l’expansion en Europe du Sud, sous la direction de Jean-Baptiste Roux, un de ces nouveaux cadres. " Je suis impressionné par la vision et la proposition de valeur de cette entreprise. SoSafe est l’un des leaders de la sensibilisation à la cybersécurité avec sa plateforme de deuxième génération qui s’appuie sur les sciences du comportement et qui met l’accent sur l’engagement des utilisateurs et les besoins du client. Cette entreprise est parvenue à développer un produit innovant qui aide durablement et efficacement les collaborateurs à intégrer la cybersécurité dans leur travail au quotidien. Je veux faire bénéficier les entreprises Françaises et celles des autres pays de la région d’une telle avancée et hisser SoSafe au rang de leader des solutions de sensibilisation à la cybersécurité sur ce marché ", déclare Jean-Baptiste Roux. Ce cadre chevronné possède plus de trente ans d’expérience dans le développement du commerce international d’entreprises de haute technologie. Durant la dernière décennie, il s’est spécialisé dans les entreprises SaaS et a travaillé au sein de la direction générale d’AT Internet, un fournisseur de solutions d’analyse de données de marketing digital, ainsi que chez Piano, une plateforme d’optimisation de l’expérience client.

Créer des antennes locales pour stimuler la croissance de l’entreprise

Pour avoir un meilleur accès aux talents locaux, SoSafe prévoit d’ouvrir à Paris des bureaux qui seront dirigés par Jean-Baptiste Roux. Ce dernier a été chargé de constituer rapidement une équipe locale qui gérera les nouveaux marchés. " S’implanter à Paris nous permettra d’attirer des talents locaux ambitieux et de cultiver l’esprit d’entreprise propre à toutes les équipes de SoSafe ", explique Jean-Baptiste Roux. À cette fin, l’entreprise propose un certain nombre d’avantages sociaux, tels des salaires compétitifs, un package de mobilité et des stations de travail permettant de mixer télétravail et présence dans les locaux. L’objectif de SoSafe est d’atteindre un effectif d’environ 500 employés d’ici la fin de l’année, tous bureaux confondus. En dehors de Paris, l’entreprise prévoit également de s’implanter à Amsterdam, à Copenhague et à Londres.