Forum entreprises Défense 2023, les 4 et 5 octobre à Versailles Satory

septembre 2023 par Marc Jacob

Sous le parrainage du ministre des armées, la 18e édition du Forum entreprises Défense (FED) se tiendra les mercredi 4 et jeudi 5 octobre 2023. Il s’agit d’un événement d’envergure réunissant les principaux acteurs étatiques et industriels de la maintenance terrestre.

Organisé par la Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT), avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Île-de-France et le Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres (GICAT) , le FED accueille près de 200 exposants et plus de 3000 visiteurs.

Cet événement constitue une plateforme d’échanges entre les entreprises et les organismes acheteurs et donneurs d’ordres de la Défense sur des secteurs très diversifiés. Le FED offre également une réelle opportunité pour approfondir les connaissances et les interactions mutuelles sur les impératifs d’une maintenance terrestre efficiente et résiliente au profit de nos

forces armées, dans un contexte géopolitique en perpétuelle évolution.

Au programme de cette édition

• Un nouvel espace Emploi-Formation-Jeunesse mettra en lumière la variété des opportunités d’emploi, d’apprentissage et de formation offertes dans le domaine de la maintenance terrestre. 500 postes par an sont à pourvoir, pour civils et militaires, de tout niveau, à travers toute la France.

• L’innovation à l’honneur, avec notamment la finale du concours « Innovation Jayat ». Entreprises et innovateurs participatifs de la Défense présentent des projets visant à façonner la maintenance terrestre d’aujourd’hui et de demain.

• Un focus sur une industrie prête à la guerre avec des échanges, des partages d’informations et des idées prospectives au cœur des discussions, tant sur les stands que lors des conférences.

• Un engagement solidaire avec l’opportunité de soutenir les blessés à travers des dons, sur place ou via le site internet dédié à l’événement.