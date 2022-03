Fortino Capital investit dans Bonitasoft pour accélérer la croissance et consolider la position de leader de l’entreprise dans l’automatisation numérique des processus

mars 2022

Fortino Capital Partners, l’investisseur européen dans le domaine des logiciels B2B, a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Bonitasoft. Cette dernière précédemment détenue par, notamment, BPI France, Auriga Capital, Serena Capital et Ventech. Dans le cadre de cette transaction, Miguel Valdes et Charles Souillard, qui ont fondé Bonitasoft en 2009, veulent réinvestir et faire équipe avec Fortino Capital durant cette nouvelle phase de croissance.

Une plateforme open-source à la pointe de la technologie pour l’automatisation numérique des processus

Bonitasoft est un éditeur de logiciels de premier plan actif dans le domaine de l’automatisation numérique des processus et la gestion intelligente des processus métier. Présentée au Magic Quadrant pour les iBPM de Gartner (2019) et au Forrester DPA Wave (2021), l’entreprise est surtout connue pour sa plateforme open-source de gestion des processus métier adoptée à grande échelle, qui est utilisée par des clients professionnels du monde entier pour modéliser, automatiser, déployer et améliorer en permanence leurs processus opérationnels.

Bonita Enterprise compte parmi ses clients des entreprises de premier ordre telles que Verallia, Crédit Agricole et Hyster-Yale. Mettant à profit sa communauté de plus de 150 000 développeurs qui assurent la promotion du produit au quotidien, Bonitasoft est devenue leur plateforme BPM de prédilection pour les grands projets d’automatisation complexes où il faut combiner une expertise technique pointue avec des outils visuels appropriés pour les utilisateurs professionnels.

Bonitasoft emploie quelque 70 collaborateurs répartis sur les 3 sièges situés à Grenoble, Paris et San Francisco. Depuis 2015, l’entreprise s’est repositionnée et se concentre exclusivement sur les sociétés qui ont des objectifs exigeants en matière de transformation informatique et des besoins complexes, en s’appuyant sur un réseau solide de partenaires spécialisés. Une nouvelle plateforme cloud a été lancée en juillet 2019, exploitant l’étendue et la puissance de la technologie existante accumulée en 10 ans, mais tirant parti des avantages du cloud public.

Des opportunités de croissance

Avec le soutien de Fortino Capital, Bonitasoft a pour projet d’accélérer les ventes de la nouvelle offre du cloud, tout en continuant de laisser aux clients la liberté de sélectionner l’option de déploiement qui leur convient (cloud, sur site ou hybride), directement ou par le biais d’une nouvelle stratégie de partenariats, de se développer dans les pays francophones et hispanophones de part et d’autre de l’Atlantique, ainsi que d’étendre la plateforme en fournissant une nouvelle gamme de produits innovants dans le domaine de l’analyse des processus. Dans le cadre de l’investissement de Fortino Capital, Edouard Fourcade, cadre de société de logiciels chevronné qui a précédemment assumé des rôles à responsabilités chez Anaplan et BMC, rejoindra également le conseil d’administration de Bonitasoft en tant que président.