Fortinet s’engage à former un million de personnes pour aider à combler le déficit de compétences en cybersécurité

septembre 2021 par Marc Jacob

Fortinet a renforcé son engagement à combler le déficit de compétences en cybersécurité en s’engageant à former 1 million de personnes dans le monde au cours des 5 prochaines années par le biais de ses initiatives TAA (Training Advancement Agenda) et de ses programmes NSE (Network Security Experts) Training Institute.

La pénurie de compétences constitue un défi de taille pour les organisations de toutes tailles. Selon un rapport de (ISC)2, il faudrait 3,12 millions de professionnels pour combler le déficit de compétences en cybersécurité dans le monde. Ce problème est aggravé par la sophistication croissante du paysage des menaces. Un récent rapport FortiGuard Labs de Fortinet indique que le nombre de ransomwares a été multiplié par dix. Alors que de nombreuses organisations s’efforcent de trouver des talents pour remplir les rôles critiques nécessaires à la lutte contre ces menaces, les équipes de sécurité sont mises à rude épreuve pour suivre le rythme de l’évolution du paysage des menaces et faire face à davantage de risques de sécurité.

L’administration Biden appelle les organisations des secteurs privé et public à participer à une initiative visant à réduire les risques de sécurité en contribuant à développer davantage de talents en matière de cybersécurité. Depuis plusieurs années, Fortinet se consacre à combler le déficit de compétences, avec la mise en place de ses programmes de formation et de son initiative TAA, notamment en mettant gratuitement à la disposition de tous ses cours de formation autogérée NSE au début de la pandémie en 2020. Fortinet s’appuiera sur cet engagement de longue date en s’engageant à former 1 million de personnes au cours des 5 prochaines années.

Les infrastructures critiques étant la cible de nombreuses cyberattaques récentes, il est crucial pour les organisations OT de disposer aussi de la sécurité adéquate et de professionnels qualifiés pour se protéger. Fortinet a introduit un nouveau cours sur la sécurité OT dans le cadre de sa certification NSE niveau 7 afin d’étendre les compétences techniques pour sécuriser les environnements OT.

La sécurité OT est également couverte dans les cours NSE 4, NSE 5 et NSE 6. En outre, en plus de ses quatre parcours existants, Fortinet a récemment publié un nouveau parcours éducatif axé sur la technologie opérationnelle et contenant des informations sur les possibilités d’emploi liées à cet environnement. Ce nouveau parcours éducatif sur les technologies opérationnelles (OT) sert de feuille de route sur les formations et les certifications utiles pour quiconque envisage une carrière dans les rôles de sécurité des technologies opérationnelles et s’aligne sur les rôles de la main-d’œuvre en matière de cybersécurité de la National Initiative for Cybersecurity Education (NICE).