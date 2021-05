Fortinet s’associe à BT pour développer des services réseaux managés basés sur Secure SD-WAN

mai 2021 par Marc Jacob

Un SD-WAN permet aux entreprises de toutes tailles d’optimiser l’expérience applicative de leurs utilisateurs, tout en offrant la flexibilité et les avantages économiques d’un réseau hybride. Cependant, l’évolution des réseaux rendue possible par le SD-WAN élargit la surface d’attaque et pointe l’insuffisance d’une sécurité traditionnelle basée sur le périmètre réseau. Dans ce contexte, certaines entreprises se sont contentées de déployer une couche de sécurité après coup, non intégrée au réseau. Elles finissent néanmoins par comprendre que cette approche creuse les coûts, accentue la complexité et présente des risques inutiles pour leur réseau.

L’ampleur, la cadence et la diversité des cyberattaques continuent à croître à un rythme effréné. BT y répond en intégrant la solution Fortinet Secure SD-WAN à son service managé de pare-feu, offrant ainsi aux entreprises d’envergure une solution associant sécurité et connectivité au sein d’une seule appliance. Les experts de BT accompagnent les clients à chaque étape de l’installation et de l’exploitation de la solution, du déploiement et de la configuration initiale jusqu’aux tâches quotidiennes de supervision, de gestion et de mise à jour. BT adapte son service selon la maturité digitale, les infrastructures et les besoins métiers des entreprises. Toutes les fonctions étant gérées de manière consolidée, les entreprises peuvent enrichir facilement leurs réseaux en y ajoutant des dispositifs et des infrastructures, ce qui leur assure la flexibilité et l’agilité nécessaires pour répondre aux évolutions de leurs activités. Grâce à une analyse et une détection permanentes des menaces, BT permet à ses clients d’identifier et de prévenir les attaques, limitant ainsi le préjudice en cas d’incident de sécurité.

Fortinet Secure SD-WAN offre un certain nombre d’avantages évidents, parmi lesquels :

L’amélioration des performances et de l’expérience utilisateur : la solution priorise le trafic d’entreprise stratégique et les services temps-réel, pour optimiser les performances du réseau et des applications, mais aussi accélérer l’adoption et l’intégration des services Cloud.

Des gains de productivité opérationnelle : les clients peuvent gérer tous leurs sites, réaliser leurs diagnostics et activer Secure SD-WAN sur leurs sites distants nouveaux et existants, à partir d’une seule console. Une sécurité intégrée en natif : les fonctionnalités SD-WAN et de cybersécurité sont associées au sein d’une solution intégrée, pour assurer la protection et la haute disponibilité du réseau.

Maîtrise des coûts et meilleur retour sur investissement : le déploiement d’une seule solution de sécurité et de réseau pour le WAN Edge encourage la convergence. Les clients peuvent ainsi réduire leurs coûts et améliorer la rentabilité de leurs investissements.

BT et Fortinet, partenaires depuis plus de dix ans, développent et fournissent des solutions aux entreprises souhaitant sécuriser la modernisation de leur réseau. Alors que de nombreuses entreprises continuent à migrer vers un modèle de travail distant et multisite, BT et Fortinet collaborent pour apporter aux clients un accès sécurisé aux applications et aux environnements de travail, tout en étendant les fonctions d’accès "Zero Trust" du réseau interne jusqu’à l’edge du cloud, via un modèle SASE.