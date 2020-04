Fortinet répond à la pénurie de compétences en cybersécurité avec de nouvelles formations gratuites

avril 2020 par Marc Jacob

La pénurie de compétences en cybersécurité continue de peser lourdement sur les entreprises. Et pourtant, avec le télétravail, la sensibilisation à la cybersécurité des collaborateurs devient d’autant plus critique.

Les équipes de chercheurs du FortiGuard Labs ont observé une progression sensible du volume d’emails exploitant la thématique du coronavirus et l’utilisation croissante de techniques d’ingénierie sociale par les assaillants.

Fortinet s’est engagé de longue date dans des initiatives de sensibilisation à la cybersécurité pour pallier la pénurie de compétences dans cette discipline. Dans ce contexte, Fortinet propose un nouveau cursus de formation, FortiGate Essentials, dans le cadre de son offre de certification et de formation Network Security Expert (NSE) Institute.

FortiGate Essentials : offrir gratuitement les compétences essentielles

FortiGate Essentials vise à accompagner toute personne désireuse de renforcer ses compétences en cybersécurité en lui apportant les moyens de le faire depuis chez lui.

Ce nouveau cursus présente un intérêt majeur pour les professionnels actuels de la cybersécurité, et de l’informatique en général souhaitant enrichir leur savoir-faire d’un volet en cybersécurité. À l’aide de contenus enregistrés et consultables à leur propre rythme, les étudiants s’initient à la configuration des règles d’un pare-feu, à l’authentification des utilisateurs, aux fonctions de routage et aux VPN SSL. Ils découvrent comment déployer et maintenir une solution de sécurité réseau de base, tout en apprenant à exploiter et à administrer les fonctionnalités fondamentales du pare-feu nouvelle-génération FortiGate.

Ce cours compte environ 8 heures de formation en ligne, à suivre à son propre rythme, ainsi qu’une session quotidienne d’une heure dédiée aux travaux pratiques. Ceux-ci sont suivis par une session supplémentaire d’une heure de questions et de réponses. D’autre part, des forums de discussion en ligne sont également proposés.

Ces sessions vidéo quotidiennes permettent à nos formateurs certifiés Fortinet de montrer comment configurer et utiliser les fonctionnalités de FortiGate au sein d’un environnement réseau en production. Elles invitent également les participants à interagir avec nos formateurs pour leur poser des questions et mieux intégrer les concepts étudiés pendant les cours.