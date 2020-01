Fortinet renforce son partenariat avec Google Cloud

janvier 2020 par Marc Jacob

Fortinet® annonce une intégration renforcée de ses offres de sécurité cloud avec Google Cloud, pour offrir aux clients de Google Cloud Platform (GCP) une sécurité évoluée de leurs workloads et applications. Cette intégration plus étroite se base sur une nouvelle architecture de référence qui aide les clients à connecter des sites géographiquement disséminés à GCP via la solution de SD-WAN sécurisé de Fortinet. D’autre part, le pare-feu d’application FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service est désormais disponible sur Google Cloud Marketplace.

Gartner s’attend à ce que d’ici la fin 2019, plus de 30% des nouveaux investissements en logiciels chez les fournisseurs de technologies passent du « cloud-first » au « cloud-only ». Alors que le cloud continue à gagner du terrain au sein des entreprises, la sécurité doit d’être une priorité. Les entreprises qui passent au cloud souffrent d’une surface d’attaque qui s’étend, ce qui induit de nouveaux risques si la sécurité multi-cloud n’est pas cohérente sur l’ensemble de l’infrastructure réseau. À ce constat, s’ajoute celui d’une fragmentation des systèmes de gestion qui ne favorise aucune visibilité consolidée sur les environnements cloud et sur site.

Fortinet collabore avec Google Cloud pour relever ces défis pour les utilisateurs finaux, en intégrant ses solutions de sécurité cloud avec GCP. Le portefeuille de sécurité cloud de Fortinet est géré à partir d’une seule console d’administration dans le cadre de la Fortinet Security Fabric, offrant ainsi aux équipes IT une visibilité totale et une gestion consolidée sur une surface d’attaque qui progresse.

Dans le cadre de cette collaboration avec Google Cloud, Fortinet fournira les éléments suivants ::

● Fortinet introduit une architecture de référence à l’intention des clients se connectant à GCP via la solution de SD-WAN sécurisé de Fortinet. Le SD-WAN sécurisé qu’offre Fortinet intègre étroitement les fonctionnalités de sécurité et de SD-WAN au sein d’une seule offre. À l’aide de cette architecture de référence, les clients peuvent concevoir et bâtir des solutions d’accès au cloud GCP, offrant ainsi une connectivité sécurisée et à haut débit sur l’ensemble des environnements Google Anthos sur site et dans GCP. Une inspection des flux SSL est assurée via la solution de SD-WAN sécurisé de Fortinet pour la connectivité à l’échelle des sites. La solution Secure SD-WAN de Fortinet offre une expérience utilisateur renforcée et une gestion optimisée du WAN, à un coût maîtrisé et sans impact sur la sécurité.

● Fortinet FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service est désormais disponible sur Google Cloud Platform. FortiWeb WAF-as-a-Service propose une sécurité simple et efficace, basée sur le machine learning, à l’intention des applications web sur GCP. La solution assure également une protection évoluée contre les attaques zero-day, ainsi que la possibilité de paramétrer avec précision les règles de sécurité et la protection pour les ressources web. Les clients sont désormais outillés pour protéger rapidement leurs applications via une activation instantanée du pare-feu WAF de Fortinet, directement à partir de la marketplace GCP. Fortinet propose déjà ses pare-feux nouvelle—génération FortiGate, FortiManager, FortiAnalyzer et FortiWeb sur GCP.

● FortiCWP de Fortinet s’intégrera avec la plateforme Cloud Security Command Center de GCP pour offrir une protection et une visibilité avancées pour les workloads. En tirant partie de la veille sur les menaces de FortiGuard, FortiCWP analyse en profondeur les activités et données au sein de GCP, permettant ainsi aux clients de détecter les menaces et anomalies. Les équipes IT peuvent ainsi initier instantanément des actions de remédiation. L’intégration de Google Cloud Security Command Center avec FortiCWP devrait être opérationnelle au premier trimestre 2020.

Google Cloud Platform est membre de Fabric-Ready Partner, un programme dédié aux principaux partenaires technologiques de Fortinet et un des piliers de la Fortinet Security Fabric. De plus, Fortinet a rejoint l’initiative Google Cloud Advanced Security Specialization pour étendre sa collaboration avec Google et offrir aux clients le meilleur de la sécurité du cloud.