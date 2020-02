Fortinet renforce son intégration avec Amdocs

février 2020 par Marc Jacob

Fortinet® annonce l’intégration de sa solution Secure SD-WAN avec la solution d’orchestration d’Amdocs. Cette opération permet aux fournisseurs de services d’offrir un SD-WAN managé et des services de sécurité sur l’ensemble des sites, data centers et environnements cloud de leurs clients, tout en réduisant les coûts de déploiement et d’exploitation.

La capacité des fournisseurs de services à offrir des services évolutifs de SD-WAN et de sécurité exige généralement un investissement important en temps et en ressources. L’écosystème de solutions et de partenaires sur lequel se basent ces services induit une intégration et des tests complexes qui impactent lourdement le Time to Market et les coûts. Sur un marché du SD-WAN et de la sécurité compétitif et en mutation rapide, l’intégration en amont des solutions de Fortinet et d’Amdocs réduit le temps et les efforts requis pour rendre la solution opérationnelle chez un fournisseur de services. Accélération du Time to Market, maîtrise des coûts et progression du retour sur investissement sont ainsi au rendez-vous.

La solution Amdocs d’orchestration et de gestion du cycle de vie des services permet aux fournisseurs de services de tirer pleinement parti des services de sécurité du pare-feu nouvelle-génération de Secure SD-WAN, ainsi que de fonctions natives et évolutives de SD-WAN. Une couche dédiée à l’automatisation et à l’orchestration est ainsi déployée, pour assurer l’agilité des services et un dimensionnement rapide et efficace de la solution à un nombre plus important de clients et de sites. La solution de SD-WAN sécurisé de Fortinet se déploie sur les sites, data centers et clouds publics des clients. Elle permet aux fournisseurs de services de définir de nouveaux services commerciaux à l’intention des entreprises de toute taille, notamment des services de SD-Branch et de sécurité évolués, grâce aux fonctions PNF (Physical Network Functions) et VNF (Virtual Network Functions) de la solution Secure SD-WAN.

D’autre part, avec ces fonctions PNF et VNF, les fournisseurs de services sont outillés pour faire évoluer leurs services SD-WAN et offrir des services managés commerciaux à partir des sièges sociaux, des sites distants et des data centers d’entreprise, et ce, vers le cloud public.