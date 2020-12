Fortinet rachète Panopta

décembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Panopta propose une plateforme SaaS permettant une gestion automatisée de la santé des réseaux d’entreprise et de leurs composantes : serveurs, équipements réseau, contenus, applications, bases de données, appliances virtuelles et infrastructures cloud.

Outre un renforcement de la sécurité des réseaux hybrides des entreprises, la solution commune sera également utilisée pour améliorer le monitoring en temps réel et l’efficacité de l’infrastructure qui sous-tend les services de sécurité de Fortinet, notamment les services cloud. À titre d’exemple, les services SASE et de sécurité email, les fonctions de traitement analytique de sécurité, ainsi les pare-feux d’application web bénéficieront du monitoring permanent et des outils de diagnostic de Panopta. L’intégration entre la solution de Panopta, le pare-feu nouvelle-génération FortiGate et la solution Secure SD-WAN de Fortinet contribuent à améliorer les performances et la connectivité des infrastructures SD-WAN. Au-delà, c’est l’intégration des fonctions automatisées de gestion des incidents de Panopta avec la plateforme SOAR qui apporte aux équipes IT une visibilité unifiée pour diagnostiquer et traiter les incidents de sécurité réseau de manière proactive.

La solution de Panopta permet également aux MSSP et aux VAR d’intégrer une solution multi-tenant au sein de leur offre commerciale. Le contrôle d’accès de la solution Panopta est basé sur les rôles, avec différents niveaux de contrôle adaptés aux besoins de chaque client et de leurs équipes en charge des opérations réseau et de sécurité.