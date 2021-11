Fortinet propose l’intégration d’un pare-feu nouvelle-génération et d’un SD-WAN sécurisé avec le service Virtual WAN de Microsoft Azure

novembre 2021 par Marc Jacob

Fortinet annonce un nouveau volet à son partenariat avec Microsoft : la toute première intégration d’un pare-feu NGFW et d’un SD-WAN sécurisé avec le service Virtual WAN d’Azure. Les clients peuvent désormais, pour la première fois, appliquer des règles de sécurité sophistiquées au trafic du WAN virtuel et étendre le SD-WAN sécurisé vers le hub de ce même WAN virtuel d’Azure. Il en résulte une convergence des fonctions avancées de sécurité et des fonctions réseau pour simplifier, automatiser et sécuriser les hubs on-ramps et l’utilisation du SD-WAN. Cette intégration permet également aux entreprises d’interconnecter plus efficacement les applications et instances présentes sur Azure avec les autres environnements hybrides et multicloud.

Sécuriser le trafic vers, hors et transitant via Azure Virtual WAN Les entreprises, toujours plus nombreuses à adopter le service de WAN virtuel d’Azure, bénéficient d’une architecture mondiale de transit réseau qui interconnecte leurs endpoints de manière transparente. Alors que Microsoft offre déjà un accès réseau sécurisé vers le hub Virtual WAN, il était complexe, jusqu’à présent, de fournir les mêmes règles de sécurité, à partir des mêmes outils de sécurité, sur Azure Virtual WAN et sur l’ensemble des clouds et des data centers. L’intégration de FortiGate-VM et de sa fonction de SD-WAN sécurisé au sein d’Azure Virtual WAN permet aux entreprises de mener à bien leur stratégie d’innovation digitale dans le cloud tout en en maîtrisant la complexité. Cette intégration permet aux équipes IT et de sécurité de configurer simplement le réseau et la sécurité au sein de Microsoft Azure, pour concrétiser les avantages suivants :

• Une sécurité sophistiquée pour le trafic du WAN virtuel : FortiGate-VM étend les règles de sécurité au trafic du WAN virtuel d’Azure, pour ainsi renforcer et sécuriser l’expérience applicative des utilisateurs et des sites distants. Ceci est possible grâce au transport de données chiffrées, une segmentation granulaire, une protection de la couche applicative contre les menaces évoluées, mais aussi grâce à une couche réseau transparente qui bénéficie de règles uniformes sur l’ensemble de l’environnement multi-cloud.

• Déploiement automatisé : l’intégration avec Azure Virtual WAN automatise le déploiement de FortiGate-VM sur Azure et en assure l’évolutivité. Avec cette intégration, les clients sélectionnent, configurent et déploient les machines virtuelles FortiGate directement à partir d’Azure Marketplace ou depuis l’interface d’Azure Virtual WAN : la sécurité fait ainsi parti du workflow pour déployer un WAN virtuel sur Azure.

• Interconnecter les applications et les instances entre les différents clouds, en toute sécurité : Azure Virtual WAN constitue un réseau backbone de transit pour la connectivité entre sites distants disséminés géographiquement. Les clients souhaitant déployer des réseaux hybrides et multi-cloud basés sur Azure peuvent désormais interconnecter simplement et en sécurité les applications et les instances, ce qui étend les avantages de la Fortinet Security Fabric et de l’offre Fortinet Secure SD-WAN sur l’ensemble de l’infrastructure, avec application cohérente des règles et visibilité centralisée. Ceci simplifie la gestion de la sécurité, permet une visibilité globale au cœur des événements et des règles de sécurité et encourage une expérience de qualité pour les utilisateurs et les clients.

Ce mois-ci, Fortinet et Microsoft avaient déjà annoncé la possibilité d’intégrer FortiGate-VM avec l’outil de répartition des charges de la passerelle Azure, offrant ainsi aux clients une expérience optimale d’accès et d’utilisation des applications et instances présentes au sein d’Azure.

Sécuriser toutes les applications, sur l’ensemble des clouds

FortiGate-VM fait partie de l’offre Fortinet Adaptive Cloud Security, dont les services, les produits et la veille sur les menaces sécurisent toutes les applications, où qu’elles soient hébergées dans le cloud. Avec des options de déploiement flexibles, une intégration large, ainsi qu’une gestion et une visibilité centralisées, les équipes de sécurité et DevOps peuvent pallier les carences en sécurité tout en accélérant l’innovation au sein de leur entreprise. En tirant parti de la nature large, intégrée et automatisée de la Fortinet Security Fabric, la plateforme maillée de cybersécurité la plus performante du secteur, les entreprises uniformisent leur posture de sécurité, la visibilité sur leur environnement et l’application des règles de sécurité. La gestion de la sécurité devient uniforme sur l’ensemble des environnements multi-cloud ou hybrides.