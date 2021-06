Fortinet lance Fortinet Security Fabric

juin 2021 par Marc Jacob

Fortinet® annonce FortiMonitor et FortiAIOps, deux nouvelles offres pour accélérer les opérations réseau en tirant parti de l’intelligence artificielle (AIOps). Fortinet propose désormais un monitoring réseau qui va au-delà de la Fortinet Security Fabric, vers des infrastructures réseau, des applications et des clouds tiers, pour offrir un monitoring global de l’expérience numérique (Digital Experience Monitoring - DEM) avec FortiMonitor. De son côté, FortiAIOps tire parti de modèles basés sur l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) pour éliminer les analyses manuelles et corréler les données provenant de tous les edges réseau, ce qui permet d’automatiser la détection des anomalies.

Des opérations réseau fragmentées et complexes pèsent sur l’expérience digitale

Portée par l’expérience utilisateur, la transformation digitale exige des équipes réseau qu’elles offrent une expérience utilisateur de qualité pour toutes les applications, ainsi qu’une visibilité large. Cependant, la diversité des outils de performance LAN, WAN et cloud, ainsi que les multiples solutions de monitoring de sécurité, ne permettent pas de disposer d’une visibilité de bout en bout sur l’expérience utilisateur (UX) des applications et rend l’exploitation réseau plus complexe. Compte tenu de réseaux multicouches, distribués et complexes, les analyses de cause racine (RCA) pour résoudre les problématiques UX deviennent chronophages. Les opérateurs prennent davantage de temps pour résoudre les problématiques d’expérience utilisateur, puisqu’ils doivent intervenir manuellement pour mettre en œuvre les changements sur le réseau.

Fabric Management Center de Fortinet automatise et simplifie les opérations réseau

Pour relever les défis liés à l’expérience digitale, Fortinet améliore son offre Fabric Management Center en y intégrant FortiMonitor et FortiAIOps, deux solutions qui facilitent l’opérationnel pour les équipes réseau. En optant pour une approche réseau orientée sécurité, la plateforme Fabric Management Center offre aux équipes réseau une fenêtre d’observation, ainsi que des fonctions de corrélation et de réponse sur différents réseaux hétérogènes et distribués. Ceci simplifie les opérations réseau, grâce à un monitoring et une automatisation qui bénéficient de l’expérience éprouvée de Fortinet dans la conception de modèles IA et ML. Ces modèles, qui traitent en moyenne plus de 100 milliards d’évènements de sécurité par jour, s’appliquent désormais aux opérations réseau. Grâce aux nouvelles offres et à celles de la Fortinet Security Fabric, les entreprises bénéficient de trois avantages essentiels :

● Meilleure visibilité : FortiMonitor améliore la visibilité sur l’expérience digitale en permettant aux administrateurs réseau de détecter les anomalies des accès utilisateur aux applications, sur un large panel de dispositifs, LAN, WAN et edges cloud.

● Des anomalies détectées plus rapidement : FortiAIOps réduit le délai moyen de détection en corrélant les données provenant de différents domaines réseau, pour identifier plus simplement les causes racines des anomalies.

● Productivité renforcée : FortiMonitor et FortiSOAR encouragent l’efficacité des opérations réseau, grâce à l’automatisation, pour répondre proactivement aux anomalies. Ceci est optimisé par plus de 300 intégrations avec les partenaires Fabric-Ready faisant parti de l’Open Fabric Ecosystem.