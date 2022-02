Fortinet lance FortiGate 3000F

février 2022 par Marc Jacob

Fortinet® annonce la disponibilité de FortiGate 3000F, son nouveau pare-feu NGFW, optimisé par les processeurs de sécurité NP7 et CP9 de Fortinet. Cette plateforme cible les entreprises disposant d’architectures IT hybrides qui accélèrent l’innovation digitale et favorisent la croissance. Avec des fonctions réseau et de sécurité convergentes, une segmentation dynamique du réseau et le ZTNA (Zero Trust Network Access) intégré en natif, FortiGate 3000F concrétise des réseaux orientés sécurité et évolutifs, qui font converger sécurité et réseau, mais sans grever les performances de la sécurité. D’autre part, FortiGate 3000F affiche des performances de tout premier rang avec un score SCR (Security Compute Ratings) jusqu’à 6 fois plus élevé que celui des produits concurrents, sur le critère du nombre de connexions gérées par seconde.

Avec FortiGate 3000F, la sécurité des data centers et des architectures IT devient :

● Évolutive : FortiGate 3000F se veut une solution particulièrement évolutive grâce à ses processeurs NP7 et CP9. Ces processeurs, conçus sur mesure pour la sécurité, renforcent les performances et la précision des solutions Fortinet, tout en optimisant l’expérience utilisateur et la maîtrise des coûts énergétiques. FortiGate 3000F affiche également un score SCR de 22 fois plus important que les produits concurrents, sur le critère des sessions de pare-feu simultanées.

● Réseau sophistiqué et contrôle explicite des applications : le NGFW FortiGate bénéficie d’un proxy d’accès ZTNA intégré en natif qui permet aux utilisateurs d’accéder aux applications et ressources depuis tout endroit, à tout moment. L’authentification se veut constante, tandis que la conformité et les contrôles de sécurité sont assurés. Les pare-feu FortiGate font converger et accélèrent les fonctions de réseau et de sécurité. Le routage proposé permet de s’interconnecter avec différents fournisseurs de services côté WAN (réseau étendu) et avec différentes solutions d’éditeur et de constructeur côté LAN (réseau local). Nombre de réseaux Fortinet ont ainsi su simplifier leur opérationnel en remplaçant le routeur par un seul FortiGate qui assure à la fois les fonctions réseau et de sécurité.

● Une sécurité de qualité professionnelle : utilisées par plus de 565 000 entreprises clientes dans le monde, les solutions de Fortinet intègrent en toute transparence, et au sein d’une seule plateforme, des fonctions réseau, des outils de sécurité et des services FortiGuard faisant appel à l’IA et au Machine Learning. Ceci permet aux équipes IT de gérer efficacement les menaces internes et externes, en évitant tout impact sur l’opérationnel. FortiGate est le seul NGFW du secteur à appliquer des règles avancées aux contenus, à l’instar d’un filtrage de flux vidéo provenant de plateformes telles que YouTube, Vimeo et Dailymotion. Les entreprises définissent des règles flexibles pour autoriser certaines catégories de vidéo ou de canaux et pas d’autres. Avec des performances optimales pour l’inspection des flux SSL (TLS 1.3 notamment), le NGFW FortiGate est la seule plateforme qui détecte des menaces dissimulées au sein d’un trafic chiffré et automatise la protection contre les menaces, et ce, sans dégradation des performances.

● Automatisation et simplification : Fabric Management Center propose des fonctions de gestion, d’automatisation et d’orchestration à partir d’une interface unique sur l’ensemble de la Security Fabric. Cette console d’administration est également compatible avec plus de 470 écosystèmes de partenaires, ce qui simplifie les workflows d’entreprise. L’approche ouverte, qui privilégie les API et des connecteurs, est un levier de simplicité et renforce la posture de sécurité des environnements multicloud.

Les solutions Fortinet, et notamment le FortiGate 3000F, offrent un réseau orienté sécurité et une architecture mesh de cybersécurité à hautes performances, via la Fortinet Security Fabric. Cette architecture fait converger le réseau et la sécurité sur l’ensemble des environnements connectés. Elle protège les environnements sur site, virtualisés ou dans le cloud, pour tous les dispositifs et applications, et en tous lieux. Dans le benchmark Critical Capabilities de Gartner dédié aux pare-feu réseau, FortiGate affiche les scores les plus élevés pour 3 cas d’utilisation : data center d’entreprise, entreprise multisite et PME. Ainsi que le second meilleur score en matière de sécurité du cloud public. De plus, Fortinet estime que sa politique d’innovation ayant abouti à un réseau orienté sécurité lui a permis d’être nommé Leader sur les deux dernières années, dans le Magic Quadrant™ de Gartner pour les pare-feu d’entreprise et le Magic Quadrant™ pour les infrastructures Edge WAN.