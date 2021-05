Fortinet étend sa Security Fabric avec son pare-feu nouvelle-génération et la connectivité 5G pour SASE

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

Fortinet annonce la disponibilité de FortiGate 7121F et FortiExtender 511F-5G pour accélérer l’adoption d’une 5G sécurisée. Optimisé par les processeurs ASIC SPU de Fortinet, le FortiGate 7121F déploie la sécurité nécessaire aux réseaux 5G et aux accès réseau Zero-Trust, tandis que le FortiExtender 511F-5G offre une connectivité WAN sans fil pour les solutions SD-WAN et SASE.

Le nouveau FortiGate 7121F adopte une approche de réseau orienté sécurité qui offre une visibilité optimale et une sécurité évoluée protégeant les applications métiers critiques au sein des écosystèmes 5G hybrides et multisites. Grâce à l’ampleur de la Security Fabric, Fortinet offre une sécurité de bout en bout à l’intention des écosystèmes réseau 5G privés et publics, tout en assurant une connectivité flexible et des fonctions de veille sur les menaces.

Le réseau sans fil qu’offre FortiExtender 511F-5G apporte une connectivité 5G à 6 Ghz à l’intention des solutions SD-WAN et SASE. FortiExtender se veut simple à déployer et à connecter à la solution Fortinet Secure SD-WAN pour offrir une connectivité WAN flexible à l’intention des WAN hybrides, améliorant ainsi l’expérience des utilisateurs. FortiExtender apporte également une connectivité 5G à FortiSASE, pour une sécurité et une fonction d’inspection fournies à partir du cloud, offrant ainsi une connectivité WAN sans-fil performante et sécurisée à l’intention de différents secteurs d’activité comme la grande distribution, la production industrielle et les soins de santé.