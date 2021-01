Fortinet étend la disponibilité de ses formations NSE en cybersécurité

janvier 2021 par Marc Jacob

● Un accès à plus de 30 cours gratuits sur la sécurité : ces formations couvrent de nombreux sujets, du SD-WAN sécurisé aux technologies OT (operational technology) industrielles, et ce programme devrait s’enrichir tout au long de l’année. D’autre part, des démonstrations vidéo pré-enregistrées et animées par des experts en cybersécurité sont disponibles à la demande.

● Préparation aux examens de certifications NSE : la majorité des cours s’inscrit dans le cursus officiel du programme de certification Fortinet NSE. Le programme de certification, structuré en 8 niveaux, a déjà certifié plus d’un demi-million de personnes à ce jour.

● Formation continue : grâce à un partenariat avec (ISC)2, il est possible d’utiliser ces formations gratuites et toute autre formation NSE pour obtenir des credits CPE (Continuing Professional Education) pour les certifications (ISC)2, CISSP et autres. Les étudiants bénéficient ainsi d’un crédit pour chaque heure de formation du NSE réalisée avec Fortinet.

Élargir l’accès aux connaissance en cybersécurité

Alors que la pandémie actuelle a induit une croissance exponentielle des télétravailleurs, la sécurisation de ce travail à distance est devenue une priorité pour les entreprises. Les équipes informatiques, qui peinent déjà à recruter de nouveaux talents en cybersécurité, doivent pourtant affûter leur expertise pour assurer que la migration vers le télétravail s’opère en toute sécurité.

Pour Fortinet, une des façons de répondre à ce besoin a été de proposer gratuitement toutes ses formations Network Security Expert (NSE) depuis avril 2020, pour que chacun puisse les suivre à son propre rythme. De cette façon, Fortinet permet aux professionnels IT et de la sécurité de renforcer, élargir et mettre à niveau leurs compétences en cybersécurité. En ouvrant ces formations au grand public, ce ne sont pas moins de 800 000 personnes qui se sont inscrites. Tout au long de l’année, Fortinet a observé une croissance des inscriptions à tous les niveaux de ses formations : sensibilisation à la cybersécurité (niveaux 1 à 3 du programme de certification NSE), niveau intermédiaire (4 à 6) et expertise avancée (niveaux 7 et 8).

Pour nombre d’entreprises, la sensibilisation à la cybersécurité est devenue une priorité et Fortinet accompagne ce besoin avec son offre Information Security Awareness and Training service. Ce service gratuit capitalise sur le niveau 1 NSE, associé à une bibliothèque de ressources de sensibilisation et d’outils d’administration. Ce service offre aux entreprises une solution simple et sans investissement pour initier un programme de sensibilisation à la cybersécurité, à l’intention de tous les collaborateurs.

Diversité et ouverture parmi les professionnels de la cybersécurité NSE Training Institute a noué des partenariats majeurs avec des institutions mondiales comme le Forum Économique Mondial, des institutions de l’enseignement et des organisations à but non lucratif, pour former des étudiants, vétérans de l’armée, femmes, minorités et autres profils. L’écosystème du NSE Training, constitué de partenariats privés et publics, permet à Fortinet de pallier la pénurie de compétences, en offrant un accès simplifié et plus large à ses formations NSE.