Fortinet et HashiCorp annoncent l’intégration de FortiManager avec Terraform pour automatiser et simplifier la sécurité du cloud

août 2021 par Marc Jacob

Fortinet annonce l’intégration de FortiManager de Fortinet avec la plateforme Terraform de HashiCorp. Cette opération vise à simplifier, sécuriser et automatiser les phases de design, de développement et de déploiement (Day 0 et Day 1) au sein des environnements multi-cloud et de cloud hybride, en tirant pleinement parti de la Fortinet Security Fabric.

Automatiser la sécurité sur les environnements cloud complexes

Plus de 90 % des entreprises utilisent le multi-cloud ou le cloud hybride. Sur le terrain, les équipes opérationnelles réseau et cloud sont parfois submergées lorsqu’il s’agit de gérer les infrastructures et environnements sur les différents espaces cloud existants. Les entreprises doivent relever un vrai défi, celui d’interconnecter les applications et les données sur l’ensemble des clouds, data centers et sites distants, souvent aux dépens de la sécurité et de la productivité opérationnelle. Parallèlement, les erreurs de configuration, liées pour l’essentiel à des processus manuels, constituent le principal risque pesant sur les environnements cloud.

Alors que les entreprises tirent parti du cloud hybride et du multi-cloud pour évoluer plus rapidement et gagner en agilité, elles veulent automatiser leurs cycles DevOps et les rendre plus agiles en utilisant l’IaC (Infrastructure as Code) pour activer/désactiver et configurer des instances cloud à la demande.

Intégration de Terraform avec la Fortinet Security Fabric

L’intégration de Fortinet avec Terraform offre aux clients de nouveaux moyens de déployer, gérer et automatiser efficacement la sécurité même au sein des environnements multi-cloud les plus complexes. Parmi les avantages de cette intégration :

• Le provider FortiManager Terraform est compatible avec les versions 6.0, 6.2, 6.4 et 7.0 de FortiOS. Avec ce provider, les équipes DevOps déploient simplement la Fortinet Security Fabric au sein de leur solution IaC Terraform, et ce, sur tous les environnements cloud.

• Les entreprises peuvent tirer parti de la dernière version de FortiOS compatible avec le provider Terraform, avec une configuration commune utilisée pour les versions 6.0 à 7.0 de FortiOS. Ceci permet de maîtriser la complexité opérationnelle et accélère le déploiement des pare-feu nouvelle-génération FortiGate VM. Le provider FortiOS Terraform inclut 38 catégories, 587 ressources, 226 sources de données, 378 modules d’autotest et 822 fichiers d’aide. Il compte déjà plus de 56 000 installations.

• Avec cette intégration élargie en tant que provider Terraform, la Fortinet Security Fabric offre une réelle flexibilité aux entreprises et leur permet de poursuivre leurs projets d’innovation numérique sur différents clouds, avec une visibilité et une gestion centralisées sur tous ces environnements. Les offres Adaptive Cloud Security de Fortinet permettent aux entreprises d’intégrer la sécurité cloud de Fortinet dans tous les environnements cloud. Tous les cas d’utilisation du cloud en matière de réseau, d’application et de plateforme cloud sont pris en charge, permettant ainsi aux clients de sécuriser toutes les applications, sur tous les clouds.

HashiCorp tire parti des intégrations qu’offre l’écosystème Open Fabric HashiCorp est un partenaire de l’alliance technologique Fabric-Ready de Fortinet, dans le cadre de l’écosystème Open Fabric en forte croissance. Avec plus de 400 possibilités d’intégration, Open Fabric étend le périmètre de la Security Fabric au-delà des propres produits de Fortinet, pour une vision plus large de l’infrastructure IT. Ceci permet d’optimiser le ROI et offre une protection intégrale, sur l’ensemble de la surface d’attaque numérique de chaque client.

Avec cette nouvelle intégration, Fortinet et HashiCorp misent sur la Fortinet Security Fabric pour offrir une automatisation robuste et précise à l’intention des environnements multi-cloud et de cloud hybride dédiés à DevOps. La sécurité native de Fortinet se veut large et prend en charge les plateformes cloud majeures que sont Azure, Google Cloud et AWS. L’intégration avec Terraform améliore ainsi la capacité des clients à automatiser, orchestrer et simplifier leurs opérations en toute sécurité entre les clouds publics, les edges réseau et les data centers.

Terraform utilise des scripts pour orchestrer différents objets cloud et dispositifs dans le cloud, tout en orchestrant les objets dans ces dispositifs. Ceci améliore la flexibilité de l’environnement, accélère les cycles de déploiement et rend possible des environnements dynamiques et à grande échelle, qui jouent un rôle essentiel pour déployer FortiOS dans le cloud.