Fortinet élargit son offre de services de sécurité

août 2021 par Marc Jacob

Fortinet annonce enrichir son offre de services FortiCare et FortiGuard, avec l’introduction du nouveau service FortiTrust. Les services de sécurité FortiTrust, basés sur une licence par utilisateur, couvrent tous les réseaux, endpoints et clouds, des domaines qui étaient jusqu’à présent cloisonnés les uns par rapport aux autres. Les nouveaux services portent actuellement sur l’accès réseau Zero Trust (ZTNA) et la vérification des identités, tandis que d’autres offres sont à venir.

FortiTrust fournit des services qui protègent les utilisateurs sur l’ensemble de la plateforme de sécurité de l’entreprise. Celle-ci gère et sécurise ainsi facilement tous les types d’équipements et bénéficie de solides avantages, parmi lesquels :

• Des licences flexibles, basées sur les utilisateurs, ce qui évite de dénombrer les dispositifs et de suivre la consommation de bande passante. De son côté, le calcul du coût total se veut plus simple, grâce à des remises en fonction des volumes.

• Une licence unique intégrée pour l’ensemble des services de sécurité permet de répondre aux besoins des utilisateurs de la Fortinet Security Fabric.

• La mise en œuvre simplifiée des nouveaux services offre aux utilisateurs un choix entre différents formats : une entreprise gérant une architecture hybride peut ainsi migrer d’une sécurité sur site vers une sécurité fournie depuis le cloud.

• Des options simples pour assurer les mises à niveau et migrer d’un service à l’autre.

De nouveaux services de sécurité signés Fortinet

FortiTrust vient enrichir les services d’abonnement FortiCare et FortiGuard de Fortinet. Les services FortiCare sont disponibles pour tous les produits de la Fortinet Security Fabric.

FortiCare propose trois niveaux de services, à savoir Essential, Premium et Elite, qui offrent tous une assistance technique en 24/7 et une résolution des dysfonctionnements dans les délais impartis. FortiCare offre aussi différentes options de produits et de services qui répondent aux besoins uniques de chaque entreprise. Grâce à FortiCare, nos clients ont accès aux experts de Fortinet pour accélérer le déploiement de leur technologie, bénéficient d’un support expert, et tirent parti d’un accompagnement proactif qui maximise la sécurité et les performances des environnements Fortinet.

Les services de sécurité FortiGuard offrent aux entreprises différents services liés à leurs équipements Fortinet : la protection contre les cyber attaques actuelles devient coordonnée, cohérente et temps réel. Les services de sécurité FortiGuard sont adaptés à différents types de clientèle afin de proposer des services individuels aux entreprises, aux commerciaux et aux PME. En s’appuyant sur des informations de veille fournies par FortiGuard Labs, les services de sécurité FortiGuard offrent une suite de fonctionnalités adossées à de l’intelligence artificielle, qui évaluent en permanence les risques et modulent automatiquement la protection fournie par la Fortinet Security Fabric.

Des mises à jour et des extensions supplémentaires de ces services seront bientôt disponibles.

Des services de sécurité qui protègent les personnes, les équipements et les données, partout dans le monde

La prolifération de nouveaux équipements et dispositifs, ainsi que les investissements croissants dans les innovations digitales contribuent à étendre la surface d’attaque des entreprises. Celles-ci doivent protéger l’ensemble de leur infrastructure face à des stratégies d’attaques plus sophistiquées et difficiles à juguler avec des produits spécifiques, cloisonnés ou des services disparates. Cette complexité est accentuée par des tarifications de service différentes et des modèles multiples de licence, basés sur les systèmes, le matériel ou encore les utilisateurs.

En renforçant la capacité de Fortinet Security Fabric à protéger les personnes, les dispositifs, les applications et les données, FortiTrust fournit aux entreprises une offre de services unifiée qui sécurise tous les réseaux, endpoints ou environnements cloud. Le modèle de consommation de ces services est simple, tandis que la licence est unique, quel que soit le format dans lequel le service est proposé. Avec les offres de services étendues de Fortinet, les entreprises peuvent mieux protéger une surface d’attaque en expansion, en sécurisant les dispositifs, les données, les applications, ainsi que les connexions critiques du data center vers le cloud, les home offices ou ailleurs.

FortiTrust Access et FortiTrust Identity

Les services FortiTrust se déclinent actuellement en FortiTrust Access et FortiTrust Identity, et de nouveaux services sont attendus pour le SASE et le CASB. FortiTrust Access permet aux entreprises de déployer un accès réseau zero trust à l’aide d’une licence par utilisateur. L’accès ZTNA est essentiel pour maintenir la cohérence entre protection, visibilité et contrôle sur les réseaux hybrides et multisites d’aujourd’hui.

Le ZTNA permet aux entreprises d’étendre les contrôles d’accès sécurisés aux applications pour tous les utilisateurs. FortiTrust Access fournit aux entreprises des services ZTNA, notamment l’agent ZTNA et une gestion basée dans le cloud. Cette solution s’appuie sur les solutions ZTNA de Fortinet qui identifient et classifient tous les utilisateurs et équipements cherchant à accéder au réseau et aux applications, que les utilisateurs et leurs équipements soient sur ou hors du réseau, que les applications soient sur site ou dans un environnement cloud.

FortiTrust Identity est un autre service de FortiTrust. FortiTrust Identity offre un service cloud d’authentification multifactorielle pour valider les identités. FortiTrust Identity complète FortiTrust Access, en fournissant l’authentification multifactorielle nécessaire et recommandée pour contrôler l’accès aux applications.

Tous les services de Fortinet sont également disponibles via les partenaires, ce qui leur permet de développer leurs activités commerciales et leurs offres clients.