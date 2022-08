Fortinet dévoile le pare-feu FortiGate 4800F

août 2022 par Marc Jacob

Fortinet annonce la disponibilité de la gamme FortiGate 4800F. Doté de 16 processeurs réseau de septième génération (NP7) de Fortinet, FortiGate 4800F surperforme le segment des pare-feu compacts. Le pare-feu affiche des scores Security Compute Rating de tout premier rang par rapport aux produits concurrents, avec, en moyenne, des performances jusqu’à 34 fois plus élevées et un taux de connexion par seconde de 19 fois supérieur.

Le FortiGate 4800F a un chassis 4RU et ses interfaces en 400GbE, 200GbE et 50GbE, le tout dernier modèle des pare-feu de Fortinet permet aux opérateurs mobiles de sécuriser leurs réseaux 5G et de bénéficier des avantages suivants :

• Une adoption accélérée de la 5G avec une connectivité IP sécurisée et un taux de connexions par seconde 19 fois plus important : la 5G est parfaitement adaptée à de forts volumes de communications de machine à machine. Ces communications exigent une connectivité IP sécurisée vers des environnements n’étant pas de confiance comme Internet, les sites edge et le cloud. FortiGate 4800F permet aux opérateurs mobiles d’assurer une connectivité IP évolutive et performante vers les réseaux et domaines externes, grâce à des performances de type carrier-grade NAT (CGNAT) et la mise en logs de l’activité du matériel. Pour des capacités en phase avec les besoins actuels et futurs, le FortiGate 4800F prend en charge jusqu’à 25 millions connexions par seconde, offrant ainsi aux opérateurs mobiles les moyens de gérer les pics de trafic, ainsi que les charges importantes et récurrentes qui résultent des connexions de leurs abonnés. Les entreprises nécessitant des performances encore plus élevées peuvent faire converger plusieurs pare-feu pour créer un seul système unifié, héberger des applications sur site et offrir l’expérience utilisateur nécessaire.

• Une sécurisation du trafic du réseau d’accès sans fil (RAN) 5G et une connectivité sur le cœur de réseau avec un VPN IPsec 19 fois plus performant : avec l’évolutivité optimale du réseau 5G et la mutualisation du RAN entre opérateurs pour réduire les coûts, le FortiGate 4800F propose une passerelle de sécurité économique pour gérer les besoins en évolutivité et en sécurité du réseau RAN 5G, sur les plans de données et utilisateur.

Le FortiGate 4800F offre également une sécurité adaptée aux data centers hyperscale, avec les avantages suivants :

• Des interconnexions ultrarapides en 400GbE avec les data centers : en proposant des ports en 400GbE dans un format 4RU compact, FortiGate 4800F permet aux entreprises de connecter et de répliquer leurs données grâce à un trafic ultrarapide, tout en garantissant la confidentialité de ces données et des services fournis à proximité des clients et partenaires. Les entreprises ayant besoin de performances élevées peuvent faire converger plusieurs pare-feu pour en faire un seul système unifié, héberger leurs applications sur site et offrir l’expérience utilisateur nécessaire. En avril 2021, Fortinet est devenu le premier acteur à offrir des ports en 400GbE sur un pare-feu hyperscale avec le FortiGate 7121F, suivi par le FortiGate 3700F en mai 2022. Le FortiGate 4800F s’inscrit dans cette approche avec ses interfaces en 400GbE sur un pare-feu adapté aux cas d’utilisation hyperscale les plus exigeants.

• Une visibilité sur les zones d’ombre avec une inspection des flux SSL 6 fois plus rapide : alors que 95% du trafic actuel est chiffré, l’inspection des flux SSL est devenue essentielle à la sécurité des réseaux. Si les flux chiffrés visent à sécuriser le trafic, ils permettent également à certaines menaces de s’y dissimuler. Pour inspecter l’ensemble du trafic sans peser sur les réseaux actuels, FortiGate 4800F propose les performances les plus élevées en matière d’inspection SSL et notamment des flux chiffrés sous TLS 1.3. Ceci permet d’éliminer les zones d’ombre grâce à une visibilité totale sur les flux réseau chiffrés et en clair.

• Sécurité des architectures IT hybrides grâce à la segmentation VXLAN : l’accélération numérique n’est possible qu’avec une architecture IT hybride qui interconnecte les ressources sur site et cloud et les sécurise. FortiGate 4800F permet une segmentation VXLAN (Virtual Extensible LAN) à grande échelle et optimisée par une accélération matérielle, ainsi que des communications ultra rapides entre des services informatiques, de stockage et applicatifs co-hebergés sur des plateformes physiques et virtualisées.

Les pare-feu de nouvelle génération et hyperscale FortiGate s’adressent à toutes les entreprises, quelle que soit leur envergure, pour concrétiser les avantages suivants :

• les services de sécurité FortiGuard, optimisés par AI, offrent des services qui portent sur l’IPS, le filtrage des DNS, un antivirus et une sandbox intégrée, qui, ensemble, protègent les datacenters et les réseaux corporate. Cette protection est optimisée par des capacités de segmentation, des dispositifs dédiés (OT/IoT), ainsi qu’une fonction de sécurité web et applicative qui élargit le périmètre de sécurité.

• Un accès réseau zero trust grâce à un ZTNA universel : FortiGate intègre en natif une fonction ZTNA (zero trust network access) pour mettre en place des architectures zero trust. Le déploiement d’une fonction ZTNA via un FortiGate sur site ou virtualisé assure l’application de règles et fonctionnalités pertinentes sur l’ensemble du périmètre opérationnel, et notamment sur différents environnements cloud.