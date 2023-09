Fortinet dévoile le nouveau FortiGate 90G

septembre 2023 par Marc Jacob

L’objectif du constructeur reste d’offrir une sécurité cohérente, une gestion unifiée du réseau et de sa sécurité, un traitement analytique performant, ainsi que des services de sécurité FortiGuard optimisés par IA, sur le périmètre global des réseaux hybrides. Pour concrétiser ces ambitions, Fortinet dévoile FortiGate 90G, la première appliance de SD-WAN sécurisé et de pare-feu NGFW équipée de l’ASIC SP5, un tout nouveau processeur de sécurité offrant des performances optimales, une faible consommation énergétique et une maîtrise des coûts. Fortinet annonce également deux nouveaux services pour le SD-WAN qui simplifient les opérations de sécurité et améliorent l’expérience numérique.

Les nouveautés :

FortiGate 90G, accéléré par le processeur ASIC SP5 : les nouveaux pare-feu de nouvelle génération (NGFW) offrent des fonctionnalités de réseau sécurisé, à l’instar d’un Hybrid Mesh Firewall, d’un SD-WAN et d’un SD-Branch à l’intention des sites edge distants. FortiGate 90G est également un levier qui permet aux clients de migrer vers le SASE et le Zero Trust pour bénéficier d’accès Internet, privés et SaaS sécurisés. Le pare-feu permet également de déployer les services de sécurité FortiGuard optimisés par IA. Cette solution est la toute première à être équipée du processeur ASIC SP5, la 5e génération de la technologie ASIC dévoilée en début d’année.

La puce ASIC SP5 est le fruit de plus de 20 années d’investissement et d’innovation, ce qui en fait le processeur de sécurité (SPU) le plus efficace à ce jour. Elle offre des capacités de traitement ultrapuissantes, déploie une sécurité de tout premier rang et maîtrise sa consommation énergétique. Son tarif permet de concrétiser des économies importantes et un ROI accéléré, comme l’illustre le tableau Security Compute Rating, qui compare les principaux pare-feu du marché par rapport au FortiGate 90G, selon différents critères :

• Les performances des fonctions de FortiGate 90G contre les menaces sont mesurées avec activation du pare-feu, de l’IPS, du contrôle applicatif et de la journalisation.

• Les chiffres des plateformes concurrentes sont issus de sources publiques. Leurs constructeurs sont susceptibles d’utiliser des méthodes de tests différentes de celles de Fortinet.

• Les valeurs de consommation énergétique proviennent de fiches produit et de guides de systèmes matériels. Elles indiquent la consommation maximale d’électricité.

Nouveau service de monitoring des performances pour le SD-WAN : pour permettre aux équipes IT de renforcer leur productivité tout en améliorant l’expérience utilisateur, Fortinet propose un service de gestion des performances du SD-WAN. Ce service, qui capitalise sur FortiManager et la base de données FortiGuard qui répertorie des centaines d’offres de services SaaS et Cloud, assure un reporting sur les performances des différents liens de FAI.

Les équipes IT peuvent ainsi prioriser le trafic réseau et traiter toute problématique opérationnelle qui émerge.

Overlay-as-a-Service pour le SD-WAN : la nouvelle offre Overlay-as-a-Service (réseau superposé fourni en tant que service) de Fortinet s’adresse aux entreprises qui connaissent des contraintes en matière d’expertise technique ou de budgets. Cette offre permet un déploiement rapide et une interconnexion transparente entre sites en quelques minutes, ce qui élimine le besoin d’un hébergement propriétaire ou d’un hub dédié. En effet, le déploiement de ces services et sa gestion sont assurés via le service cloud FortiCloud. Cette approche, qui accélère les délais de déploiement et réduit les coûts associés, libère du poids de l’hébergement et des dépenses de gestion. Avec l’offre Overlay-as-a-Service, les entreprises, petites et grandes, disposent d’une solution de réseau sécurisé à la fois économique et performante.

Plus que jamais, la croissance et l’évolutivité des entreprises numériques sont devenues des impératifs. La complexité est cependant au rendez-vous. C’est la raison pour laquelle l’offre de réseau sécurisé de Fortinet fait converger technologies réseau et sécurité optimisée par IA, sur l’ensemble des edges de l’infrastructure, pour ainsi restaurer toute vulnérabilité et permettre aux entreprises d’optimiser l’expérience utilisateur. L’annonce d’aujourd’hui renforce l’engagement de Fortinet à s’investir dans la conception et l’intégration de technologies de réseau et de sécurité, sur les domaines suivants :

• Hybrid Mesh Firewall pour le datacenter et le cloud

• SD-WAN sécurisé pour les sites distants

• SASE pour les utilisateurs distants et les sites distants

• Universal ZTNA pour les utilisateurs distants et les campus d’entreprise

• WLAN/LAN pour les campus d’entreprise et les sites distants