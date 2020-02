Fortinet dévoile le nouveau FortiGate 1800F doté du processeur NP7

février 2020 par Marc Jacob

Fortinet® dévoile le pare-feu nouvelle-génération (NGFW) FortiGate 1800F optimisé par le NP7, le processeur réseau de septième génération de Fortinet. Avec cette technologie, les plus grandes entreprises vont pouvoir procéder à une segmentation interne performante de leur réseau et bénéficier de capacités optimales en matière d’évolutivité, de performances, de détection et d’application des règles de sécurité.

L’innovation digitale est un vecteur de disruption pour les entreprises. Elle fait émerger de nouveaux services et opportunités métiers, mais est également une source de risque pour tous les secteurs d’activité. L’adoption massive de l’IoT, des dispositifs mobiles et des applications et services fournis à partir de multiples clouds, étend la surface d’attaque au-delà de la périphérie du réseau traditionnel. Cette surface d’attaque en expansion et fragmentée pèse sur la capacité des professionnels de la sécurité à garantir les performances, la sécurité, la fiabilité et la disponibilité du réseau.

Au sein des data centers actuels, de nombreuses architectures ont été conçues sur des infrastructures de routage et de commutation performantes, mais sans que la sécurité ne soit forcément intégrée. Pour encourager la flexibilité et l’agilité au sein de ces environnements, les réseaux ont progressivement évolué vers une topologie à plat et se sont ouverts : la mise en œuvre de la sécurité au sein du réseau interne se veut souvent basique, limitée aux LAN virtuels et à des listes d’accès à la couche 4. Aussi, dans le cas d’un piratage, les assaillants, une fois immiscés au sein du périmètre de sécurité, peuvent se mouvoir librement et accéder à des identifiants de connexion, ressources et autres données d’entreprise. De plus, les carences de l’infrastructure de sécurité au sein du réseau interne pèsent sur la visibilité qu’ont les entreprises sur le trafic et les flux de données suspects, freinant ainsi la détection des menaces.

Pour nombre d’entreprises, la segmentation interne est un moyen de regagner le contrôle sur des réseaux en pleine expansion, tout en améliorant la visibilité et la sécurité.

Les performances de la sécurité constituent un nouveau défi qui s’impose aux entreprises souhaitant segmenter leur réseau. En effet, elles doivent s’adapter à des exigences sans précédent pour des performances élevées auxquelles les solutions de sécurité existantes ne répondent pas. En effet, les appliances de sécurité traditionnelles, celles qui utilisent des processeurs et du matériel standard, constituent un frein à la gestion efficace du trafic de sécurité, impactant ainsi l’expérience des utilisateurs et des applications. En clair, les performances de sécurité d’hier ne suffisent pas à sécuriser et accompagner les entreprises face à la rapidité de leur innovation métier.

Pour répondre aux exigences de sécurité au sein des data centers et permettre une approche réseau orienté sécurité (Security-Driven Networking), Fortinet propose désormais le FortiGate 1800F NGFW.

FortiGate 1800F est optimisé par le processeur NP7, un processeur orienté sécurité qui permet aux grandes entreprises de gérer des volumes sans précédent de données et d’applications. Le NP7 apporte aujourd’hui aux plus grandes entreprises la possibilité de segmenter et lancer des services, de gérer les risques internes et externes, et de renforcer l’expérience utilisateur. FortiGate 1800F fait partie intégrante de la Fortinet Security Fabric et affiche parmi les plus hauts scores Security Compute Ratings (SCR) du marché.

Le NP7, prêt à sécuriser les data centers hyperscale de demain

L’innovation digitale a initié une transformation majeure au sein des data centers. Pour préserver ses avantages concurrentiels à l’heure de besoins soutenus en matière d’évolutivité, de haute disponibilité et de fourniture applicative, certaines des plus grandes entreprises du monde conçoivent des architectures de type hyperscale au sein de leurs data centers. Ces architectures sont capables de se dimensionner pour prendre en charge des millions d’instances physiques et virtuelles et une demande en forte croissance. Avec ses atouts majeurs en matière d’évolutivité, de performances, d’accélération et de segmentation interne, le NP7 assure aux grandes entreprises la possibilité de concevoir et de segmenter les services, de maîtriser leurs risques internes et externes et de préserver l’expérience des utilisateurs. Le NP7 équipera également les futures appliances FortiGate pour apporter une sécurité agile et hautes performances aux data centers hyperscale.