Fortinet dévoile FortiGate 4200F

mai 2020 par Marc Jacob

Fortinet® annonce la sortie de la solution FortiGate 4200F, nouvelle étape majeure dans la capacité du constructeur à offrir les performances les plus élevées du secteur. Optimisé par son processeur orienté sécurité NP7, FortiGate 4200F garantit des niveaux d’évolutivité et de performances parfaitement adaptés aux réseaux actuels.

FortiGate 4200F dope les performances et l’évolutivité au sein des data centers d’envergure. Cette plateforme accompagne les projets d’innovation digitale et répond aux besoins en capacités et performances des acteurs de différents secteurs d’activité (services financiers, soins de santé, recherche, e-commerce…). Voici quelques cas d’utilisation de FortiGate 4200F :

• Multiplication des accès distants chez les acteurs des services financiers

• Gestion des risques internes par les industriels et les utilities

• Gestion d’un volume important de connexions par les acteurs du e-commerce

• Gérer le trafic réseau colossal des acteurs de la recherche pharma, du pétrole et du gaz et des services publics gouvernementaux

• Segmentation des réseaux virtuels et évolutifs des fournisseurs Cloud et des grandes entreprises