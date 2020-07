Fortinet découvre la vulnérabilité des scripts intersites du plugin WPForms Lite de WordPress

juillet 2020 par Fortinet

Le FortiGuard Labs de Fortinet a découvert une vulnérabilité de cross-site scripting (XSS) dans le plugin WordPress WP Forms Lite.

WPForms est un plugin WordPress populaire avec plus de 3 millions d’installations. WPForms vous permet de créer en quelques minutes de magnifiques formulaires de contact, de retour d’information, d’abonnement, de paiement et autres types de formulaires pour votre site.

Le plugin WP Forms (version 1.6.0.1 et inférieure) comporte une vulnérabilité de script intersite. La vulnérabilité est causée par un nettoyage incorrect des entrées de l’utilisateur dans le paramètre de l’étiquette de choix à l’intérieur du générateur de formulaires qui interagit avec la prévisualisation en direct.

Solutions FortiGuard Labs a publié la signature IPS FortiGate suivante qui couvre cette vulnérabilité spécifique :

WordPress.WPFormsLite.FormBuilder.Plugin.XSS

Publié le 08 mai 2020

Mise à jour vers la dernière version - WPForms Lite v1.6.0.2 ou supérieure.

Calendrier

Fortinet a signalé la vulnérabilité de WpForms le 02 mai 2020

WPForms a confirmé la vulnérabilité le 4 mai 2020

WPForms a fixé la vulnérabilité le 21 mai 2020

Références

https://wordpress.org/plugins/wpfor...

Remerciements

Cette vulnérabilité a été découverte par Vishnupriya Ilango du FortiGuard Labs de Fortinet.

Les services FortiGuard sont continuellement mis à jour par le FortiGuard Labs, ce qui permet à Fortinet d’offrir une combinaison de renseignements de sécurité multicouches et une véritable protection "zero-day" contre les menaces nouvelles et émergentes. Ces mises à jour sont fournies pour tous les produits FortiGate, FortiMail et FortiClient. Fortinet suit strictement les directives de divulgation responsable pour assurer une protection optimale pendant le cycle de vie d’une menace.