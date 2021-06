Fortinet annonce l’intégration de Secure SD-WAN dans Network Connectivity Center (NCC) de Google Cloud

juin 2021

Avec cette intégration, les clients communs bénéficient d’une sécurité intégrale et d’une expérience utilisateur optimale du cloud et des services cloud on-ramp Fortinet apporte ainsi les avantages de son SD-WAN sécurisé aux utilisateurs de Google Cloud NCC pour simplifier et améliorer leur connectivité à des environnements multisites, ainsi qu’aux instances et applications sur Google Cloud. Fortinet offre une expérience intégrale et simplifiée des hubs cloud on-ramp via sa solution Secure SD-WAN.

Sécuriser les environnements multicloud et le cloud hybride d’entreprise Plus de 90% des entreprises utilisent déjà le multicloud et le cloud hybride, avec des applications qui peuvent résider en tout endroit : sur site, au sein de data centers ou dans le cloud. Quelle que soit la localisation de ces applications, l’expérience de l’utilisateur final se doit d’être transparente. Cela incite les entreprises à interconnecter les applications et les données sur l’ensemble des clouds, des data centers et des sites distants, parfois aux dépens de la sécurité et de la productivité opérationnelle.

Fortinet répond à ce défi en accompagnant de très nombreux cas d’utilisation, avec une qualité d’expérience (QoE) transparente, sécurisée et supérieure, quelle que soit la localisation de l’application. Avec cette intégration au NCC de Google Cloud, Fortinet renforce ses fonctions de SD-WAN sécurisé et de cloud on-ramp à l’intention des clients communs. La solution Secure SD-WAN associée à Network Connectivity Center permet aux clients d’interconnecter plus efficacement les applications et les instances présentes sur Google Cloud Platform (GCP) pour les environnements multi-cloud ou de cloud hybride. Ceci assure le meilleur des deux mondes, en faisant le lien entre la couche cloud native de GCP et le service intégré Secure SD-WAN et de cloud on-ramp de Fortinet. La migration vers le cloud devient plus simple, automatisée et efficiente, d’autant qu’elle bénéficie de la veille sur les menaces et de la protection de FortiGuard Labs.

En permettant les cas d’utilisation suivants, Fortinet offre une sécurité de bout-en-bout à l’intention des entreprises, à différentes étapes de leur migration vers le cloud, ainsi qu’une réelle simplicité opérationnelle :

• Connectivité site-à-site et site-à-cloud pour une expérience utilisateur renforcée : Fortinet Secure SD-WAN assure l’orchestration transparente des connexions cloud on-ramp pour apporter une connectivité réseau qui permet aux entreprises de pérenniser leur productivité sur l’ensemble de leurs sites et environnements cloud dans le monde.

• Protection des services cloud on-ramp : Fortinet accompagne les entreprises qui font appel au cloud on-ramp, en leur offrant un accès rapide aux ressources cloud et une expérience utilisateur de tout premier rang. Ces entreprises s’assurent ainsi de la haute disponibilité et de la protection de leurs données, applications et workflows critiques.

• La sécurité des environnements multi-cloud : Fortinet offre une visibilité et un contrôle centralisés sur le multi-cloud, avec une connectivité et des applications sécurisées, du data center jusqu’au cloud.

• La sécurité au sein du cloud : Fortinet offre une sécurité optimale des réseaux cloud, des fonctions de segmentation, une visibilité précise, ainsi que des services de sécurité proposés par FortiGuard Labs pour protéger les applications, les instances et les données dans le cloud, face aux menaces entrantes et internes.

À la clé, des avantages concrets pour les utilisateurs du NCC de Google Cloud