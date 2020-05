Fortinet améliore sa solution Secure SD-WAN

mai 2020 par Marc Jacob

Fortinet® lève le voile sur les innovations de Secure SD-WAN, une solution dont les ventes ont bondi sur l’année passée. La flexibilité et l’évolutivité de la solution ont permis à nombre d’entreprises d’apporter des services réseau et de sécurité aux télétravailleurs, aux sites distants et aux clouds distribués, tout en optimisant l’expérience utilisateur.

Un SD-WAN évolutif et flexible

Fortinet déploie le SD-WAN sécurisé en tant que fonctionnalité intégrée de FortiGate. Ce pare-feu nouvelle-génération est optimisé par le tout premier composant ASIC spécifique au SD-WAN qui améliore l’expérience applicative, les performances et la maîtrise des coûts. Pour assurer la continuité d’activité des télétravailleurs toujours plus nombreux, et avec des contraintes de ressources au niveau des équipes IT et de l’infrastructure, les modèles FortiGate avec SD-WAN intégré offrent des règles métiers flexibles à partir de la console Fabric Management Center. Ces règles intuitives assurent le déploiement à grande échelle des paramètres de configuration pour optimiser les performances des applications collaboratives (téléconférence, visioconférence et applications SaaS).

Secure SD-WAN ne se limite pas à des cas d’utilisation spécifiques aux entreprises. Cette gamme évolutive se décline en de nombreuses appliances, adaptées à différentes cibles : data centers d’envergure, sites distants et home office.

• Home Office : proposé en tant qu’appliance desktop avec lien 4G/LTE intégré, FortiGate 40F est idéal pour les collaborateurs installés chez eux,devant disposer d’une continuité applicative pour assurer leurs tâches (démonstration produit en visio par exemple). Avec son format compact, l’appliance desktop se veut discret au sein d’un bureau résidentiel. Cette plateforme étroitement intégrée déploie des fonctions de routage, de sécurité et de connexion au sans-fil. L’extension du SD-WAN aux télétravailleurs leur offre un accès réseau à distance, ainsi que des performances évolutives en temps réel. Le SD-WAN fait ainsi toute la différence quand la collaboration est essentielle pour pouvoir mener des tâches de manière rapide et efficace.

• Sites distants : Secure SD-WAN de Fortinet est particulièrement adapté aux environnements de sites distants. Les fonctions évoluées de routage et d’accès on-ramp vers le cloud se substituent partiellement ou totalement aux routeurs existants et offrent une expérience optimale des applications métiers.

• Cloud distribué : pour les entreprises disposant d’environnements cloud distribués, Secure SD-WAN propose les briques technologiques qui interconnectent ces clouds et améliorent l’expérience des utilisateurs. La solution est disponible pour les principales plateformes cloud du marché et offre des performances IPSec optimales de 20Gbps pour interconnecter les clouds. Avec un pilotage natif des applications, un framework d’intégration et des API programmables, Secure SD-WAN apporte à ses clients les outils pour interconnecter des centaines d’environnements cloud.