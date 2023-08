Fortinet Rejoint l’Union Internationale des Télécommunications (UIT)

août 2023 par Marc Jacob

Fortinet annonce son adhésion au Secteur du Développement des Télécommunications de l’UIT (UIT-D). L’UIT-D s’emploie à réduire la fracture numérique et à favoriser la transformation numérique, pour tirer parti des possibilités qu’offrent les nouvelles technologies (TIC) dans différents domaines : prospérité économique, création d’emplois, renforcement des compétences numériques, égalité hommes-femmes, diversité, économie durable et circulaire et sécurité physique. Fortinet s’investira dans les axes prioritaires de l’ITU-D en matière de cybersécurité et de développement des compétences numériques, notamment en élargissant l’accès au programme de certifications du Fortinet Training Institute.

L’UIT, fondée en 1865 et qui opère sous l’égide des Nations Unies, a pour ambition de faciliter la connectivité internationale des réseaux de communication. L’organisation fédère 193 États membres ainsi que plus de 900 entreprises, universités et organisations internationales ou nationales. Ses membres, issus du public comme du privé, participent à l’élaboration de politiques et de cadres réglementaires, de normes mondiales et de bonnes pratiques. Il en résulte des initiatives qui permettent de réduire la fracture numérique.

Développer les Compétences de Cybersécurité à l’Échelle Mondiale

En rejoignant l’UIT-D, dont le rôle est de favoriser un accès équitable aux télécommunications en tant que moteur de la croissance économique et du développement social, Fortinet accentue ses initiatives de développement des compétences, renforçant ainsi la cyber résilience mondiale dans tous les secteurs d’activités.

Dans cette perspective, Fortinet participe au programme Partner2Connect de l’UIT, qui favorise l’interconnexion des populations dans le monde, accompagne les communautés et favorise le développement des compétences numériques. Ces axes font écho à l’engagement de longue date de Fortinet pour pallier le déficit de compétences en cybersécurité. Fortinet améliore ainsi l’accès à la formation pour développer des compétences essentielles, chez les professionnels, mais aussi chez les étudiants, les femmes, les vétérans de l’armée et les communautés défavorisées. Fortinet s’est engagé à former 1 million de personnes dans le monde d’ici 2026, et propose un cursus de formations gratuites accessibles à toute personne souhaitant se perfectionner et/ou se reconvertir vers la cybersécurité.

"La collaboration entre secteur public et secteur privé a toujours été au cœur des travaux de l’UIT et nous accueillons donc avec plaisir Fortinet en tant que nouveau membre. L’engagement de cette entreprise en faveur de la résilience en matière de cybersécurité, de l’innovation numérique et du développement des cyber compétences contribuera à nos efforts visant à concrétiser un monde numérique plus sûr et sécurisé pour tous." déclare Dr Cosmas Luckyson Zavazava, Director, ITU Telecommunication Development Bureau.