Fortinet Reconnu comme Seul Leader dans le Navigator™ 2023 de Westlands Advisory Dédié aux Plates-formes de Protection IT/OT

août 2023 par Marc Jacob

Fortinet® annonce que Westlands Advisory, analyste et firme de conseil stratégique sur le marché de la sécurité des environnements OT, a positionné Fortinet en tant que seul Leader dans sa matrice Navigator dédiée aux plates-formes de protection des réseaux IT/ OT.

Fortinet est le seul fournisseur à avoir obtenu le statut de Leader, soulignant ainsi l’expérience et l’expertise du constructeur en matière de réseau et de sécurité OT. Fortinet continue à accompagner ses clients via une politique d’investissement permanente dans le développement de ses produits et dans l’adaptation de la Security Fabric aux exigences de l’OT. Cette approche permet à de multiples technologies de collaborer entre elles sur les environnements IT et OT pour ainsi offrir une visibilité sur l’ensemble de la surface d’attaque.

Innovation, Évolutivité et Déploiement Simplifié pour les Industriels

Selon Westlands Advisory, une des forces de Fortinet relève de sa capacité à offrir des solutions de sécurité pour chaque niveau du modèle Purdue, des capteurs jusqu’au cloud. Pour nombre de partenaires du secteur et de clients, la simplicité de déploiement, la convivialité et l’évolutivité des solutions de Fortinet constituent des atouts majeurs.

Cette reconnaissance de Westlands Advisory renforce l’engagement de Fortinet en matière de sécurité OT, une discipline prioritaire pour le constructeur. Sur l’année écoulée, Fortinet a consolidé sa position sur le marché de l’OT et compte désormais parmi les acteurs les plus dynamiques des technologies OT, étant sur la bonne trajectoire pour atteindre son objectif d’être numéro un de la sécurité OT. Comme le note Westlands Advisory, l’activité commerciale OT de Fortinet a fortement progressé, surperformant la croissance moyenne du marché. Il en résulte des investissements plus importants dans les produits, les équipes et les activités marketing et commerciales.

Décloisonnement des Réseaux IT et OT : Avantages et Risques

Historiquement, les réseaux IT et OT ont évolué de manière distincte. Ils sont désormais davantage intégrés pour encourager les gains de productivité et la maîtrise des coûts. Cependant, cette interconnexion des environnements IT et OT est un vecteur de risques. En ciblant les réseaux IT, les cybercriminels peuvent souvent accéder aux systèmes OT. Les attaques sur les grids électriques, les compagnies maritimes, les sites de production industrielle et autres écosystèmes industriels sont en constante progression. Pour les maîtriser, l’état des lieux 2023 de Fortinet sur la cybersécurité des technologies OT précise que les solutions de cybersécurité contribuent à la réussite de la majorité (76 %) des professionnels de l’OT, puisqu’elles améliorent la productivité (67 %) et la flexibilité (68 %).

Dans sa synthèse sur la cybersécurité industrielle, Westlands Advisory indique que les professionnels de la sécurité ayant opté pour une approche de plate-forme de cybersécurité bénéficient d’une visibilité unifiée sur l’ensemble de leurs ressources. Ils appliquent et gèrent leurs règles et procédures de sécurité sur tous leurs environnements OT.

Sécurité et Services Conçus sur Mesure pour les Réseaux OT

Pour répondre aux défis des clients en matière de gestion des menaces et des vulnérabilités, Fortinet mise sur sa plate-forme Security Fabric qui a été adaptée à l’OT. Le panel de produits, solutions et services de sécurité proposés est conçu spécialement pour les réseaux industriels, ce qui permet d’étendre les fonctionnalités et atouts de la Security Fabric aux réseaux OT couvrant les infrastructures industrielles, les sites distants et autres environnements OT.

Les avantages et produits orientés OT de la Security Fabric sont les suivants :

● Réseau sécurisé à l’aide du pare-feu de nouvelle génération FortiGate, de FortiNAC et de FortiSwitch pour OT. Ces solutions sont proposées sous forme d’appliances renforcées, adaptées aux environnements versatiles.

● Veille sur les menaces via les services de sécurité OT et IoT, ainsi qu’une sandbox opérant en mode inline.

● Accès Zero-Trust avec accès distant sécurisé assuré par FortiPAM.

● Gestion des opérations de sécurité avec FortiDeceptor, FortiEDR, FortiNDR, FortiAnalyzer, SIEM, SOAR et les services professionnels OT.

● Un écosystème ouvert d’alliances et d‘intégrations technologiques avec des acteurs majeurs des technologies OT.

La Security Fabric orientée OT offre une sécurité pour les écosystèmes IT/OT convergents. Elles permettent de juguler les risques cyber et de production industrielle que connaissent les entreprises utilisant des systèmes cyber-physiques.