Fortinet® annonce des améliorations de FortiSASE

septembre 2023 par Marc Jacob

Fortinet® annonce des améliorations à son offre SASE intégrée. FortiSASE permet de protéger les collaborateurs hybrides grâce à un agent unifié et bénéficie d’une intégration avec le SD-WAN déployé au niveau des sites distants. Avec l’annonce d’aujourd’hui, FortiSASE renforce son positionnement en tant que solution la plus complète du marché.

Les nouveautés

SASE pour les micro-sites distants et les dispositifs IoT/OT : FortiSASE s’intègre désormais avec les solutions de réseau sans fil de Fortinet pour répondre aux besoins des entreprises souhaitant sécuriser leurs micro-sites distants et les dispositifs associés. Les points d’accès sans fil FortiAP basculent intelligemment le trafic en provenance de ces micro-sites distants vers un point de présence POP SASE pour une inspection complète de tous les dispositifs, y compris les dispositifs IoT et OT. Cette intégration signifie également que le portefeuille WLAN de Fortinet peut être géré via la même console de gestion simple, basée sur le cloud, celle précisément que les clients utilisent déjà pour FortiSASE. L’ensemble de ces nouveautés améliorent l’accompagnement des utilisateurs présents sur les sites, tandis que les entreprises bénéficient d’une nouvelle approche en matière de sécurité cloud : en effet, les fonctions de sécurité professionnelles, qu’il s’agisse de sandboxing, de la prévention des intrusions ou du filtrage des URL, s’étendent désormais aux micro-sites distants sans déployer de nouveaux services ou appliances.

Une prévention optimisée des pertes de données (DLP) : en tant que service de sécurité fourni depuis le cloud, FortiSASE intègre un service DLP optimisé par FortiGuard pour protéger les données sensibles sur l’ensemble des environnements hybrides. Ce service, qui porte sur un large panel de profils de données, de types de fichiers et d’applications SaaS (Software-as-a-Service), utilise des techniques évoluées d’identification pour prévenir les fuites fortuites de données. En améliorant en permanence cette fonction DLP, Fortinet offre aux entreprises des informations précises et pertinentes au cœur de leurs applications et outils cloud, pour déjouer efficacement les nouvelles menaces.

Une gestion de bout en bout de l’expérience numérique (Digital Experience Monitoring ou DEM) : l’offre DEM de Fortinet s’intègre avec FortiSASE et offre une visibilité sur l’ensemble des utilisateurs, les POP SASE mondiaux de Fortinet ainsi que les performances des applications SaaS comme WebEx, Office365 et Dropbox : le monitoring du réseau et des applications SaaS est donc intégral. De plus, cette intégration étroite assure le monitoring des endpoints et propose une visibilité de bout en bout qui apporte aux équipes IT les informations nécessaires pour accélérer le traitement d’éventuelles problématiques de performances et garantir une expérience utilisateur positive.

Adossée aux services de sécurité optimisés par IA de FortiGuard, la solution SASE de Fortinet offre une sécurité unifiée, une gestion simplifiée et un DEM intégral, grâce à une convergence de services de sécurité cloud (passerelle web sécurisée, cloud access security broker et Firewall-as-a-Service) et de fonctionnalités réseau (SD-WAN). La solution propose également un service Universal ZTNA pour un accès sécurisé et rapide depuis et vers Internet, les applications privées hébergées et les applications SaaS.