FortiGuard Labs observe une multiplication par dix du nombre de ransomwares sur un an

septembre 2021 par FortiGuard Labs

“Nous assistons à une recrudescence de cyberattaques efficaces et dévastatrices, capables de toucher des milliers d’entreprises en une seule campagne, créant ainsi un point d’inflexion majeur dans la lutte contre la cybercriminalité. Aujourd’hui, plus que jamais, chacun a un rôle important à jouer dans cette lutte et la collaboration entre les différents acteurs doit être une priorité pour perturber les filières criminelles. Le partage des données et les partenariats apportent des réponses plus efficaces et une meilleure compréhension des techniques futures, pour ainsi juguler les efforts de l’adversaire. La sensibilisation quotidienne des collaborateurs face aux menaces, ainsi que les technologies de prévention, de détection et de réponse basées sur l’IA et intégrées aux endpoints, aux réseaux et au cloud restent essentielles pour contrer les cybercriminels.” déclare Derek Manky, Chief, Security Insights & Global Threat Alliances, FortiGuard Labs.

Fortinet annonce la publication de son nouveau rapport de sécurité semestriel FortiGuard Labs Global Threat Landscape Report. La veille menée sur les menaces sur le premier semestre 2021 témoigne d’une augmentation significative du volume et de la sophistication des attaques visant les individus, les entreprises et les infrastructures critiques. La surface d’attaque que représentent les télétravailleurs et/ou étudiants hybrides, à savoir ceux qui sont présents sur le réseau ou qui s’y connectent à distance selon leurs besoins, continue d’être ciblée. Une dynamique de collaboration et de partenariat entre les forces de l’ordre, les entreprises publiques et les acteurs du privé, constitue un moyen de perturber l’écosystème cybercriminel au cours du second semestre 2021.

Pour une synthèse du rapport et les points importants à retenir, je vous partage ce blog post.

Ci-dessous ses 5 principaux enseignements :

Le ransomware n’est pas qu’une question d’argent

Une entreprise sur quatre a détecté des publicités malveillantes

Les assaillants tirent parti des botnets pour cibler les endpoints

Les actions de déstabilisation de la cybercriminalité se traduisent par une réduction du volume des menaces

Techniques de contournement et d’usurpation de privilèges par les cybercriminels