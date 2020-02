Forter dévoile sa solution Loyalty Program Protection

février 2020 par Marc Jacob

Forter annonce la disponibilité de Forter Loyalty Program Protection, sa nouvelle solution destinée à protéger les programmes de fidélité contre les actions frauduleuses et les divers abus. Cette solution novatrice permettra aux marchands d’offrir des programmes améliorés et de garantir ainsi à leur clientèle la meilleure expérience possible.

La fraude aux programmes de fidélité a augmenté de 89 % par rapport à l’année dernière, une hausse attribuable en grande partie au volume d’informations personnelles identifiables (PII) acquises à l’occasion d’un nombre croissant de piratages de données. Les pertes directes et indirectes inhérente à la fraude aux programmes de fidélité est estimée à 1 milliard de dollars chaque année. Les entreprises peinent aujourd’hui à limiter les risques alors que les attaques frauduleuses ciblent désormais moins le point de transaction pour se concentrer sur les différents volets du parcours client tels que le formulaire de création de compte, la procédure de connexion et l’utilisation des promotions et des coupons de réduction.

Les programmes de fidélité ont connu un développement exponentiel depuis une dizaine d’années, avec des adhésions qui ont progressé de près de 10 % par an. Les consommateurs ont accumulé 48 000 milliards de dollars (plus de 36 000 milliards d’euros) en points de fidélité non dépensés, dans le monde. Près de la moitié (45 %) des comptes associés à des programmes de fidélité sont inactifs, avec des consommateurs qui ne comptabilisent pas les points acquis, ou qui ne demandent pas à les convertir.

Comme le montre une étude réalisée par Forter, la grande majorité des e-commerçants n’est nullement préparée à assurer la protection de ses programmes de fidélité :

• 42 % estiment ne pas avoir les compétences nécessaires pour prévenir la fraude et et les abus.

• Près de 50 % signalent des ressources insuffisantes, et jugent que la prévention des fraudes affectant les comptes associés aux programmes de fidélité reste une priorité secondaire pour l’entreprise.

Les cybercriminels savent tirer parti des programmes de fidélité de diverses façons. Certains types d’attaque semblent toutefois être privilégiés :

• Usurpation de comptes : les fraudeurs piratent les comptes des clients membres et exploitent à leur profit les points cumulés, ainsi que les instruments de paiement sauvegardés et associés à ces comptes.

• Création de comptes factices : les fraudeurs créent des comptes factices, souvent au moyen d’une identité usurpée, et les utilisent pour cumuler, stocker, vendre et convertir des points de fidélité dérobés frauduleusement.

• Violation des CGV : les consommateurs se partagent coupons ou codes promotionnels, en violant les règles en vigueur chez les marchands et en s’accaparant illégalement les bonus et récompenses associés aux programmes de fidélité.

La solution Loyalty Program Protection élaborée par Forter est la seule plateforme intégrée de prévention capable de protéger les programmes de fidélité contre tous types de fraudes et d’abus, qu’il s’agisse de fraudes à la transaction, de création de comptes factices ou de violation des CGV définies par les commerçants.