Forrester vient de publier trois rapports sur la cybersécurité

décembre 2021 par Marc Jacob

Le premier, Best Practices : Prévention du phishing, présente les meilleures pratiques pour déjouer les attaques de phishing et de compromission des e-mails professionnels (BEC) et empêcher les employés d’interagir avec les e-mails malveillants qui arrivent dans leur boîte de réception. Selon Forrester, le phishing reste une menace de premier plan : 31 % des décideurs en matière de sécurité mondiale dans les entreprises qui ont récemment subi des violations de données externes confirment que des attaques de phishing étaient impliquées, contre 23 % en 2020. Cependant, de nombreux programmes S&R ne donnent pas suffisamment la priorité à la prévention du phishing dans le cadre de leur stratégie de sécurité.

Le deuxième, Boost Your Security And Security Experience With Decentralized Digital Identity, explique comment l’identité numérique décentralisée (DDID) est la prochaine phase de la gestion des identités et des accès (IAM) conçue pour la vie privée. Pourtant, bien que la DDID existe depuis près de quatre ans, elle commence tout juste à prendre de l’ampleur sur le marché. Ce rapport décrit plus en détail les composants de l’écosystème DDID, comment ces composants interagissent, et réévalue les avantages de la DDID pour la sécurité et la gestion des risques.

Le troisième rapport, intitulé "Protect Your Work-From-Home Workforce", explique comment le domicile, de plus en plus connecté, est une partie vulnérable de l’entreprise étendue, d’autant plus que la frontière entre vie personnelle et travail s’estompe. Par conséquent, les défis liés à la protection de la vie privée sont primordiaux. Ce rapport décrit également comment les dirigeants et les employés peuvent répondre aux problèmes de sécurité et de confidentialité du travail à domicile.