Forrester positionne TIBCO parmi les leaders de la BI augmentée

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

TIBCO obtient les scores les plus élevés sur plusieurs critères dont les requêtes en langage naturel, la connectivité au cloud et aux environnements hybrides

TIBCO Software Inc. permet à ses clients de connecter, d’unifier leurs données, et d’anticiper les résultats de leurs activités avec confiance afin de résoudre les problématiques orientées données les plus complexes. L’éditeur est aujourd’hui reconnu comme un des leaders au sein du rapport The Forrester Wave™ : Augmented BI Platforms, publié le 3e trimestre 2021. Dans cette étude, le cabinet Forrester compare les points forts des éditeurs dans le domaine de la Business Intelligence Augmentée, et les évalue à l’issue d’un examen rigoureux reposant sur 25 critères.

Dans le cadre du rapport The Forrester Wave™ consacré aux plateformes de BI augmentée, TIBCO a obtenu les scores les plus élevés dans de nombreux domaines dont le machine learning pour les citizen data scientists, des fonctionnalités de machine learning pour les data scientists, des requêtes en langage naturel, la connectivité au cloud et aux environnements hybrides, le développement low-code d’applications translytiques…

Selon le rapport de Forrester, « TIBCO Spotfire regroupe toutes les fonctionnalités d’analytique avancée -data science, géospatiale, analytique en streaming, visualisations complexes, modèles de machine learning pré-packagés- soit un facteur de différenciation plébiscité par les entreprises. La solution inclut Spotfire Data Streams, unique dans sa mise en œuvre par une simple connexion à une source de données en streaming, alors que la plupart des plateformes concurrentes nécessitent des intégrations supplémentaires pour parvenir au même résultat. »

En proposant des workflows de data science embarqués, TIBCO Spotfire® 11 est accessible à des non-développeurs. Quant à Spotfire® Mods, il assure le développement low-code d’applications d’analyse visuelle sur mesure. Plus qu’un simple tableau de bord de business intelligence, Spotfire répond aux besoins des entreprises de toutes tailles, s’adapte à des cas d’usage simples ou complexes, et satisfait l’ensemble des utilisateurs des données, allant des analystes aux data scientists / citizen data scientists. TIBCO a pour ambition d’innover constamment en enrichissant sa solution de nouvelles fonctionnalités d’analyse immersives, intelligentes et temps réel.