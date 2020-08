Forrester et Virtustream publient une nouvelle étude, "How Expert Managed Services Accelerate Benefits of Multicloud",

août 2020 par Forrester et Virtustream

Elle, révèle que plus de 80 % des personnes interrogées dans le monde entier ont déjà déployé des applications critiques dans des environnements multicloud. 42 % des décideurs informatiques en Amérique du Nord et en Europe considèrent que l’adoption de services cloud managés est une priorité élevée ou essentielle pour eux cette année.

Cependant l’étude révèle également que les environnements multicloud représentent une complexité importante : 94% des répondants déclarent connaitre des problèmes de déploiement et de gestion

La plupart des responsables informatiques reconnaissent les avantages du multicloud et s’attachent désormais à comprendre comment maximiser et accélérer les atouts de ce type d’infrastructure.

Les services cloud managés par des experts accélèrent les avantages du Multicloud

Les organisations peuvent faire appel à des fournisseurs de services cloud managés (MSP) pour tirer le meilleur parti possible du multicloud. Selon l’étude, les principaux avantages retirés sont :

• plus de temps pour les équipes internes pour travailler sur des initiatives stratégiques hautement prioritaires

• un délai de mise sur le marché restreint pour les nouveaux services

• éviter l’acquisition et la conservation de personnels qualifiés, couteuses et longues.

En fournissant une expertise multicloud et de meilleures pratiques, les MSP peuvent épauler le personnel informatique interne pendant les phases de déploiement et de production.

Selon les conclusions de Forrester, "les services managés aident ces entreprises à coordonner et à intégrer les environnements en nuage à l’infrastructure informatique traditionnelle, à fournir un accès à la gestion du nuage et/ou à la technologie d’optimisation des coûts, et à donner accès à des compétences et à une expertise que les organisations auraient autrement du mal à obtenir et à conserver".

Parmi les autres avantages cités par les décideurs informatiques, citons l’amélioration de l’agilité et des processus de prestation de services, la réduction des coûts informatiques globaux et la possibilité d’unifier la gestion grâce à des tableaux de bord.

Selon les répondants, presque toutes les organisations qui utilisent actuellement des services gérés affirment que leur MSP a contribué à accélérer leurs bénéfices du multicloud, et 92 % d’entre elles disent qu’elles prévoient d’augmenter ou de maintenir leurs investissements MSP au cours des deux prochaines années.