Forrester classe Kaspersky « Leader » en services externes de Threat Intelligence

avril 2021 par Marc Jacob

Kaspersky annonce sa reconnaissance en tant que Leader dans le rapport Forrester Wave : External Threat Intelligence Services, pour la période T1 2021. Nommé après évaluation de plusieurs critères, Forrester qualifie Kaspersky de « favori en matière de qualité du renseignement ». Forrester est une entreprise influente de recherche et de conseil et son rapport propose un important benchmark à destination des entreprises intéressées par les services de Threat Intelligence.

Le récent rapport IT Security Economics de Kaspersky révèle que 41 % des entreprises de plus de 1 000 salariés et 39 % des entreprises comprises entre 50 et 999 salariés touchées par une fuite de données estiment nécessaire d’investir dans des capacités de Threat Intelligence pour renforcer leur protection informatique. Ainsi, ce rapport Forrester permet aux entreprises cherchant un service de Threat Intelligence de bénéficier d’une vue d’ensemble des principaux fournisseurs du marché, sur la base d’analyses menées par un cabinet indépendant. Pour ce rapport, 12 éditeurs ont été évalués.

Kaspersky a été l’une des trois seules entreprises nommées Leader par Forrester, et c’est le résultat de l’analyse de plusieurs critères pour lesquels l’entreprise s’est distinguée en obtenant notamment :

• L’un des deux meilleurs scores sur le critère des offres commercialisées.

• Le meilleur score sur le critère de la Cyber Threat Intelligence.

• Le meilleur score sur le critère de threat hacking, défini comme la capacité à bénéficier d’une visibilité supérieure et à obtenir des observations de premier plan concernant des activités impliquant des Etats, des activités d’ordre criminelles ou hacktivistes.

Des résultats qui amènent Forrester à qualifier Kaspersky de « favori en matière de qualité du renseignement ». Le cabinet souligne par ailleurs la capacité de Kaspersky à répondre aux demandes d’informations des clients dans le cadre de RFI (« les clients de référence ont été très satisfaits de la qualité des informations délivrées par Kaspersky, ainsi que de ses process permettant d’aider les entreprises à mesurer l’efficacité et les résultats de leurs solutions »). Enfin, soutenues par une équipe de chercheurs et d’analystes reconnue sur le marché, les offres de Threat Intelligence de Kaspersky sont considérées par Forrester comme accessibles à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

« Avec des pétaoctets de données récoltées sur les menaces, des technologies avancées de machine-learning et un pool d’experts mondiaux, Kaspersky fait bénéficier à ses clients des informations les plus récentes sur les menaces issues du monde entier. Notre objectif est de les aider à se prémunir des cyberattaquants, y compris de ceux dont le mode opératoire est encore inédit. Nous sommes ravis d’être classés Leader par l’équipe d’analystes indépendants de Forrester, et de recevoir des commentaires aussi positifs de la part des clients sollicités pour ce rapport », réagit Anton Ivanov, Vice President of Threat Research de Kaspersky.

Kaspersky Threat Intelligence est intégrée aux solutions entreprises de Kaspersky au sein de l’offre Kaspersky Expert Security. Cette offre de services s’inscrit dans une démarche de protection holistique visant à équiper, informer et guider les équipes internes de l’entreprise cliente, pour faire face à l’ensemble des menaces complexes, des APT et des attaques ciblées. L’offre logicielle packagée Kaspersky Expert Security comprend également les solutions Kaspersky Anti Targeted Attack Platform et Kaspersky EDR, qui permettent de découvrir et de détecter les menaces, d’analyser et d’apporter des réponses rapides aux incidents.