Forrester cite la plateforme ArrowSphere d’Arrow Electronics comme étant un acteur majeur

novembre 2021 par Marc Jacob

Arrow Electronics annonce qu’ArrowSphere, sa plateforme de cloud brokerage, a été désignée comme acteur majeur (Strong Performer) par The Forrester New Wave™ : Marketplace development platform, rapport du 4ème trimestre 2021. Arrow faisait partie d’un groupe restreint d’entreprises évaluées par The Forrester New Wave.

ArrowSphere « est la meilleure solution pour les partenaires tier 2, qui cherchent à développer leur activité cloud », indique le rapport, et « les fournisseurs et les revendeurs à valeur ajoutée de services managés peuvent utiliser ArrowSphere pour dynamiser leur croissance cloud en simplifiant la manière dont ils vendent leurs services. » En outre, « les clients ont apprécié les bénéfices opérationnels qu’ils ont tirés de la plateforme en particulier pour la création de devis et le pilotage des usages... ».

Forrester est une société de recherche indépendante de premier plan, et ce rapport a utilisé 10 critères afin d’évaluer l’offre actuelle de produits, la stratégie et la présence sur le marché de chaque fournisseur. ArrowSphere a obtenu une excellente note dans les critères de gestion des opérations, de gestion des fournisseurs, de catalogue de services numériques et de tarification.