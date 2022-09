Forest Druid de Semperis est lancé

septembre 2022 par Marc Jacob

Semperis annonce le lancement de Forest Druid, une première dans les outils de découverte des chemins d’attaque du Tier 0 pour les environnements Active Directory. Forest Druid adopte une approche de la gestion des chemins d’accès partant de l’intérieur, permettant d’économiser du temps et des ressources en donnant la priorité aux ressources les plus sensibles. Forest Druid découvre les objets vulnérables du Tier 0, bien souvent invisibles et non protégés, et d’y remédier rapidement. Forest Druid est le dernier d’une série de plusieurs outils gratuits publiés par Semperis, le plus populaire à ce jour étant Purple Knight, un outil gratuit d’évaluation de la cybersécurité d’Active Directory et Azure Active Directory utilisé par plus de 10 000 entreprises.