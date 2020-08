Forescout se positionne sur la sécurité de l’Entreprise of Things (EoT)

août 2020 par Marc Jacob

Forescout Technologies, Inc. annonce de nouvelles mises à jour et capacités de sa plateforme pour assurer une défense active de l’Entreprise des Objets (EoT) via l’identification, la segmentation et l’application de la conformité de chaque appareil connecté. Ses dernières innovations contribuent à accélérer l’adoption du ‘Zero Trust’, à favoriser la convergence IT-OT, à réduire l’exposition aux menaces et à limiter l’impact des brèches de sécurité.

La segmentation du ‘Zero-Trust’ à l’échelle de l’entreprise

La plateforme Forescout, d’ores et déjà disponible avec ses dernières innovations, permet d’accélérer la mise en œuvre du programme ‘Zero Trust’ dans les environnements d’entreprises modernes sans interruption. Forescout eyeSegment simplifie et rationalise la segmentation des entreprises grâce à de nouvelles intégrations avec Forescout eyeInspect, ancien SilentDefense, et Medigate, solution de pointe pour la sécurité des dispositifs médicaux et la gestion des actifs. Forescout et Medigate ont annoncé leur partenariat en début d’année pour aider les organismes de santé à identifier, surveiller et sécuriser de manière précise et complète chaque dispositif médical connecté au réseau clinique.

Les nouvelles intégrations permettent aux organisations de réduire la surface d’attaque, de maintenir la conformité et de minimiser l’impact des brèches dans les environnements IT, IoT, OT et de soins de santé. La surveillance en continu de l’hygiène de la segmentation permet de comprendre instantanément les nouveaux risques dûs à l’interconnectivité accrue entre les systèmes informatiques traditionnels, cyber-physique et de technologie clinique.

Technologie opérationnelle et protection des systèmes de contrôle industriel

Forescout eyeInspect apporte de nouvelles innovations en matière de protection des systèmes d’exploitation et des systèmes de contrôle de l’information pour accroître la valeur de l’entreprise en consolidant les outils d’analyse de la sécurité, en corrélant les alertes et en automatisant les tâches de mise en conformité. Une nouvelle interface utilisateur spécialement conçue pour rationaliser la surveillance du réseau, les alertes de menaces et les flux de travail de réduction des risques pour les équipes SOC sera disponible dans le courant de l’année. Aujourd’hui, la segmentation non perturbatrice au sein de la pile réseau OT permet d’isoler les systèmes vulnérables ou anciens, tout en limitant le rayon des risques de sécurité et des menaces ICS.

Application des politiques avec les firewalls de nouvelle génération pour la segmentation IT-OT

Forescout offre des capacités renforcées de mise en application de la segmentation pour les organisations qui adoptent la convergence IT-OT via ses modules eyeExtend. Cela permet aux analystes de la sécurité IT et OT de collaborer à la réduction des risques et d’empêcher les menaces de passer. Les clients peuvent tirer parti de la dernière version d’eyeExtend pour Palo Alto Networks NGFW afin de l’intégrer à l’offre de gestion de la sécurité réseau Panorama et aux firewall virtuels VM-Series, ainsi que pour utiliser le support App-ID et le marquage amélioré pour une application granulaire des politiques.

« L’entreprise évolue vers un mode connecté, dit de l’’Entreprise des Objets’, mu par la transformation numérique, l’expérience du "remote everywhere" et de l’hyper-connectivité. Dans ce monde sans frontière, une approche de défense active est nécessaire pour réduire la surface d’attaque face à un volume croissant de cybermenaces », Frank Dickson, Program Vice President, IDC, Security & Trust.