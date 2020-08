Forescout et Arista Networks s’associent pour offrir une sécurité « zero-trust »

août 2020 par Marc Jacob

Forescout Technologies, Inc. annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Arista Networks, spécialiste de la gestion de réseaux Cloud pour les datacenters et campus.

Cet accord vise à réduire les risques de sécurité liés à la croissance des objets connectés (IoT), la complexité accrue des réseaux et la propagation des malwares. Il prévoit le développement d’un écosystème ouvert unique qui intègre la sécurisation de tous les accès au réseau et garantit une visibilité complète ainsi que l’orchestration des actifs critiques de l’entreprise.

A travers ce partenariat, Forescout s’intègre directement aux commutateurs et à l’infrastructure wireless d’Arista, y compris sa nouvelle gamme de commutateurs PoE Cognitive Campus. L’ensemble des équipements Forescout bénéficie de la certification d’Arista. Forescout prend également en charge la solution CloudVision d’Arista pour l’orchestration et l’automatisation des flux de travail à l’échelle du réseau.

L’innovation commune mise en œuvre dans le cadre d’une architecture ‘Zero Trust’ vise à identifier les objets connectés au réseau et à s’assurer qu’ils sont affectés à des segments spécifiques afin de réduire les risques et de détecter tout comportement anormal.

Face à la prolifération d’équipements IoT, le besoin d’une sécurité ‘Zero Trust’ devient de plus en plus critique pour contrôler les accès et contenir les débordements. L’intégration de Device Security & Control platform de Forescout au sein de l’architecture SDN d’Arista apporte une réponse aux attentes des entreprises en matière de sécurité des accès réseau tout en leur offrant une visibilité complète, une segmentation dynamique et une détection des menaces au niveau du réseau et de l’infrastructure IT.

Le partenariat et l’intégration des solutions sont d’ores et déjà effectifs.