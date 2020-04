Forcepoint renforce ses relations avec ses partenaires intégrateurs et structure son équipe channel

avril 2020 par Marc Jacob

Forcepoint renforce son équipe channel et accueille Virginie Chapuis en tant que Senior Channel Account Manager. Avec les récentes acquisitions sur le marché de la cybersécurité, les entreprises de grande taille sont à la recherche de solutions de sécurité pérennes, adaptées au contexte actuel dans lequel la valeur de l’entreprise se cristallise autour de la valeur de la donnée. Avec sa gamme de solution complète allant de la DLP au Next Generation Firewall livré avec SD-WAN et certifié par l’ANSSI en passant par le Cloud Web Security, Forcepoint ambitionne de devenir l’un des principaux partenaires des entreprises souhaitant adopter une approche moderne de leur sécurité centrée sur la donnée.

Pour adresser au mieux ces grandes entreprises, Forcepoint souhaite consolider ses relations avec intégrateurs, filiales d’opérateurs ou intégrateurs spécialisés en cybersécurité, incontournables en France. C’est dans cette perspective que Forcepoint a recruté Virginie Chapuis au poste de Senior Channel Account Manager.

Avec plus de 20 années d’expérience dans le channel et la cybersécurité, Virginie Chapuis possède une vision approfondie du marché de la distribution informatique et collabore régulièrement avec ses acteurs les plus importants. Avant de rejoindre Forcepoint, Virginie Chapuis occupait le poste de Channel Account Manager chez F5 Networks où elle était en charge des grands comptes. Elle était auparavant, entre 2007 et 2012, Channel & Distribution Manager chez Juniper Networks. Titulaire d’une maîtrise de droit de l’Université Paris 8, Virginie a débuté sa carrière chez Symantec.

En complément de sa mission de renforcement des relations de Forcepoint avec les « first partners », Virginie Chapuis poursuivra la stratégie de partenariats sélectifs avec des intégrateurs hautement qualifiés mise en place par Forcepoint en France.