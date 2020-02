Forcepoint nomme Paul Garvey au poste de VP Sales EMEA

février 2020 par Marc Jacob

En 2020, Forcepoin poursuit sa mission de partenaire de confiance des entreprises et des administrations en quête d’un modèle moderne de sécurité en mode SaaS. Paul Garvey est appelé à jouer un rôle crucial dans le cadre de cette mission, en étant chargé d’accélérer les ventes par la croissance et l’expansion de l’entreprise sur le marché EMEA.

Avant de rejoindre Forcepoint, Paul Garvey a occupé le poste de VP Cybersécurité APAC (Asie-Pacifique), à la tête de la stratégie d’accès au marché et de l’engagement auprès des partenaires commerciaux de la compagnie et des alliances stratégiques chez IBM. A ce poste, il a construit des solutions de cybersécurité pour des clients internationaux à travers une offre de services de conseil, d’intégration de systèmes et de services de sécurité managée. Il reportera directement à Kevin Isaac, CRO (Chief Revenue Officer) de Forcepoint.

Une stratégie locale de recrutements exclusifs et qualitatifs

En 2020, Forcepoint poursuit sa stratégie visant à privilégier la qualité de sa chaîne de valeur. En France, la société s’appuie sur un nombre restreint de partenaires hautement qualifiés.

Par ailleurs, Forcepoint renforce sa présence et son maillage territoriale grâce au recrutement de nouveaux partenaires en région, et notamment dans le sud-ouest de la France.