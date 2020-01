Forcepoint nomme Nico Popp au poste de Chief Product Officer et Florent Fortuné au poste de VP Global Solutions Architect

janvier 2020 par Marc Jacob

Dans cette fonction nouvellement créée, Nico Popp supervise la mise en œuvre au niveau mondial et l’évolution stratégique de la plateforme de sécurité cloud comportementale de Forcepoint. Son rôle consiste à diriger l’ensemble du développement, de la gestion et de l’innovation produits, notamment pour le X-Labs de Forcepoint, au sein de la société tout en conduisant l’intégration stratégique de l’expérience de ses clients mondiaux afin de favoriser leur succès.

Florent Fortuné, 47 ans est quant à lui nommé au poste de VP Gloabl Solutions Architect. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Florent a pour objectif de fournir une vision complète et approfondie du marché et des besoins réels des entreprises afin d’aligner la stratégie de Forcepoint sur celles des clients et prospects. Florent oriente et met en perspectives les choix de solutions. Il occupe ce poste en complément de sa fonction de VP Sales Engineering EMEA où il accompagne et conseille les clients depuis 7 ans dans la définition de leur stratégie avec une double compétence, technique et commerciale. Florent Fortuné est basé dans les bureaux de Paris et reporte directement à Nico Popp.

Vétéran des technologies cloud, Nico Popp, 56 ans, apporte à Forcepoint plus de 15 ans d’expérience dans les opérations cloud et le développement des produits. Il est appelé à jouer un rôle de leader à part entière pour faire de la société un partenaire de confiance des entreprises et des administrations qui, dans le monde entier, recherchent une plateforme moderne de sécurité sous forme de service afin d’accélérer leur transformation numérique. Responsable de l’exécution de la vision de Forcepoint sur l’offre existante, Nico Popp a également pour mission de rechercher, concevoir et fournir de nouvelles solutions destinées aux clients confrontés aux défis spécifiques posés par les évolutions technologiques continuelles et la dépendance croissante au cloud.

Avant de rejoindre Forcepoint, Nico Popp exerçait chez Symantec la fonction de Senior Vice President Cloud & Information Protection, à la tête des équipes produits et ingénierie dans le domaine de la sécurité des données et du cloud. Son rôle consistait à développer et lancer sur le marché des produits Cloud-First afin de mettre à profit les évolutions technologiques et de revitaliser les secteurs en déclin en dirigeant une équipe mondiale dans l’optique d’en accélérer la croissance et d’en accroître la rentabilité. Auparavant, Nico Popp avait occupé des postes de direction chez Verisign, pilotant la gestion stratégique des services VeriSign Identity Protection et étant chargé de la définition et la création de l’Open Authentication Initiative (OATH). Il a par ailleurs été le fondateur technique et CTO de RealNames, Inc, et le co-inventeur de WebObjects chez NeXT au sein d’Apple, une technologie encore utilisée aujourd’hui comme plateforme cloud primaire pour iTunes, iCloud et l’Apple Store. Nico Popp détient plus de 30 brevets.

Ingénieur diplômé de l’EPITA (Ecole Pour l’Informatique et les Techniques Avancées), Florent avait rejoint Forcepoint en mai 2009 en tant que Directeur Europe du Sud où il avait pour mission de superviser les équipes avant-ventes. Avant de rejoindre Forcepoint, Florent occupait la fonction de Directeur Technique chez Nokia de 2000 à 2006 puis chez Crossbeam de 2006 à 2009.