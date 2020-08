Forcepoint annonce le lancement de sa suite Dynamic Edge Protection de solutions SASE cloud natives

août 2020 par Marc Jacob

Forcepoint annonce le lancement de sa suite Dynamic Edge Protection de solutions SASE cloud natives, comprenant les nouvelles offres Cloud Security Gateway et Private Access. Avec ce lancement, Forcepoint propose la suite de capacités convergées la plus complète du marché afin de répondre aux problématiques les plus critiques des entreprises face au télétravail, que ce soit en matière de sécurité du réseau, de défense contre les menaces, d’accès sécurisé ou de protection des données.

Forcepoint a conscience que le remède aux problèmes de sécurité les plus pressants aujourd’hui passe par une étroite intégration de capacités dépassant les frontières des produits classiques, comme le permet une architecture SASE. Dans une étude Gartner datée du 30 juin 2020 et intitulée « Hype Cycle for Network Security 2020 »1, les co-auteurs Neil MacDonald et Joe Skorupa écrivent : « Les véritables services SASE sont cloud natifs : évolutifs de manière dynamique, accessibles au niveau mondial, reposant typiquement sur des microservices et une architecture multitenant. Devant l’étendue des services nécessaires pour répondre au large éventail des applications, très rares vont être les acteurs du secteur à proposer une solution complète en 2020. »

Le rapport ajoute : « L’architecture SASE va permettre aux équipes informatiques, opérationnelles et de sécurité d’assurer, de manière homogène et intégrée, l’ensemble riche de services de sécurisation du réseau nécessaires face aux exigences de la transformation numérique des entreprises, de l’informatique en périphérie (Edge Computing) et de la mobilité du personnel. Cela ouvrira la voie à de nouveaux usages du numérique en entreprise (tels que l’écosystème numérique et l’accompagnement des collaborateurs mobiles) avec une facilité d’utilisation accrue, tout en réduisant les coûts et la complexité grâce à la consolidation des fournisseurs et à un allègement des circuits dédiés. » Les premières véritables solutions SASE du marché centrées sur les données La suite de solutions SASE Forcepoint Dynamic Edge Protection permet aux entreprises de s’appuyer sur le cloud pour transformer leurs architectures réseau et de sécurité, simplifier leur connectivité et unifier la mise en œuvre de leurs règles de sécurité dans l’ensemble de leurs environnements applicatifs et réseau distribués. Les nouveaux services cloud convergés de Forcepoint, Cloud Security Gateway et Private Access, apportent aux grandes entreprises à travers le monde davantage de visibilité, de maîtrise et de protection pour leurs utilisateurs et leurs données contre les menaces ou les fuites, quel que soit l’endroit où travaillent leurs collaborateurs.

Forcepoint Cloud Security Gateway réunit les technologies de la société, de passerelle web sécurisée (SWG), de CASB (Cloud Access Security Broker) et prévention des pertes ou fuites de données (DLP), en un seul et même service cloud dont la gestion est centralisée. Celui-ci offre une visibilité et une maîtrise totales pour les télétravailleurs, les différents sites de l’entreprise et les installations sur site. Avec Cloud Security Gateway, Forcepoint évacue toute conjecture dans la sécurisation des entreprises fortement distribuées qui migrent vers le cloud. Ce service 100 % cloud natif est disponible sous une unique référence produit, évitant ainsi la complexité liée à l’achat, à l’administration et au support de multiples produits ou offres de solutions.

Forcepoint Private Access est un nouveau service cloud qui offre un authentique accès distant de type « zero trust », ainsi qu’un firewall intégré sous forme de service (FWaaS), afin de protéger les applications internes sans les complications, les goulets d’étranglement ni les risques inhérents aux VPN. Les entreprises bénéficient ainsi d’un contrôle granulaire sans exposer leurs réseaux internes, tandis que les utilisateurs distants sont libres de travailler comme à l’accoutumée sans subir un ralentissement des performances du cloud. A la différence des produits d’accès privé commercialisés par d’autres fournisseurs, Forcepoint Private Access assure la protection des applications et réseaux internes contre un possible piratage à partir d’équipements ou de réseaux distants, tout en prévenant la fuite d’informations sensibles ou de propriété intellectuelle.

Conjointement, Cloud Security Gateway et Private Access apportent aux entreprises mondiales une solution de cybersécurité moderne et d’avenir, exploitant la puissance de la suite cloud native de capacités convergées :

• Sécurité du réseau : SWG et FWaaS de nouvelle génération

• Défense contre les menaces : systèmes de détection et de prévention d’intrusions (IDPS), systèmes de prévention d’intrusions (IPS), antivirus (AV), détection avancée des malwares (AMD), le tout disponible sous forme de service

• Isolement du navigateur distant (RBI) grâce à la technologie Ericom

• Accès sécurisé : CASB et ZTNA (Zero Trust Network Access)

• Protection des données : prévention des pertes ou fuites de données (DLP) dans le cloud et sur les terminaux