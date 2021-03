Forcepoint NGFW avec Secure SD-WAN atteint des scores très élevés aux tests CyberRatings.org

mars 2021 par Marc Jacob

La stabilité à long terme est essentielle lorsqu’il s’agit de la protection du Edge Computing, sachant qu’une panne Internet rime avec l’arrêt net d’une partie de vos activités. Dans cette optique, CyberRatings a fait subir à notre firewall des tests approfondis de stabilité et de fiabilité. Les évaluations portaient notamment sur le blocage en cas d’attaque prolongée, l’état de comportement du moteur, le passage du trafic légitime en cas d’attaque prolongée et la sauvegarde et la restauration des données. Forcepoint NGFW a réussi tous les tests de stabilité et de fiabilité effectués par CyberRatings et a obtenu la cote la plus élevée (« AAA ») dans les catégories suivantes : gestion, sécurité, fonctionnalité SSL/TLS.

« Lors d’un test indépendant du Forcepoint NGFW 2105 V6.8.0, le produit offrait une excellente sécurité, de très bonnes fonctionnalités de texte brut et de performances SSL/TLS, et un coût total raisonnable. CyberRatings Enterprise Firewall Report, Forcepoint NGFW 2105 V6.8.0

Intégré au pare-feu NG, Forcepoint Secure SD-WAN offre à la fois la connectivité dont vous avez besoin et la sécurité que vous attendez. Notre fonctionnalité intégrée permet la consolidation des fournisseurs et une gestion centralisée, assurant une visibilité supérieure. CyberRatings a attribué à Forcepoint NG Firewall Secure SD-WAN une note globale de « AA ».

Forcepoint NG Firewall Secure SD-WAN a obtenu la cote la plus élevée de « AAA » dans les catégories Qualité d’expérience et Dimensionnement sans interaction (Zero Touch).

« Forcepoint SD-WAN a fourni un dimensionnement zero-touch flexible, rapide et robuste. Le déploiement a été facile, et le produit comprenait une documentation complète. La gestion centralisée couvrait tous les cas d’usage courants. En outre, nous avons constaté un score MOS excellent pour la voIP (4.40) et un score MOS excellent pour la vidéo (4.51), sur des scores maxima réalisables de 4.41 et 4.53, respectivement. » CyberRatings SD-WAN Report, Forcepoint NG Firewall avec Secure SD-WAN