Foliateam lance son offre Cybersecurity Check

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Foliateam enrichit son catalogue de services en annonçant sa nouvelle offre Cybersecurity Check, un dispositif permettant aux entreprises de mesurer leur exposition au risque cyber et d’augmenter leur résilience.

La sonde Sherlock de son partenaire Prohacktive, qui est au cœur de l’offre Cybersecurity Check, réalise l’analyse approfondie de l’ensemble des vulnérabilités présentes sur les différents équipements connectés au réseau de l’entreprise (ordinateurs, smartphones, caméras, imprimantes, IoT, etc.). Foliateam, en complément, accompagne ses clients dans leur plan d’amélioration et de remédiation.

À travers cet audit permanent dynamique, les entreprises peuvent connaître en quasi temps réel l’état de leur parc et leur exposition au risque pour prendre rapidement les mesures nécessaires en cas de vulnérabilités détectées (mises à jour une fois par heure). Elles sont, de plus, accompagnées par les équipes de Foliateam lors de la présentation des résultats et du pilotage des plans de remédiation.

Cybersecurity Check est commercialisée sous la forme d’un abonnement annuel avec plusieurs options possibles.