Fivetran présente Metadata API

septembre 2022 par Marc Jacob

Fivetran annonce la disponibilité de Metadata API de Fivetran pour permettre le suivi des données « in-flight », de la source à la destination, alors qu’elles passent par les pipelines gérés par Fivetran. Grâce à cette visibilité supplémentaire, les clients peuvent intégrer des outils de gouvernance et d’observabilité pour donner aux équipes data un meilleur contrôle sur qui a accès à quelles données. En permettant la gouvernance automatisée des données, Metadata API de Fivetran fournit également aux gestionnaires de données, aux équipes de sécurité et aux équipes d’ingénierie data la visibilité nécessaire pour répondre à la question de savoir d’où viennent les données, qui y a accédé et quels changements ont eu lieu dans le pipeline.

Des législations complexes telles que le RGPD, la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (CCPA) et d’autres lois étatiques imposent des amendes aux entreprises qui ne se conforment pas aux règles complexes de protection de la confidentialité des données. Metadata API aide les entreprises à répondre aux exigences de conformité, en s’intégrant facilement à leurs stratégies existantes en matière de confidentialité et de sécurité, tout en renforçant la valeur des investissements qu’elles ont réalisés dans les catalogues de données et les solutions de Data Quality.

Avec Metadata API de Fivetran :

· Les analystes de données bénéficient d’une compréhension approfondie de la provenance des données et sont en mesure d’effectuer des analyses d’impact sur celles-ci.

· Les gestionnaires de données savent que les utilisateurs finaux ont accès à des données qui ont été traitées de manière sécurisée et qui sont conformes aux exigences de gouvernance.

· Les équipes de sécurité et juridiques peuvent réaliser des audits de sécurité et s’assurer que les données déplacées sont conformes aux politiques organisationnelles.

· Les architectes et ingénieurs data seront bientôt en mesure de comprendre les changements de schémas en amont et de s’assurer que les processus en aval sont mis à jour.

Créer une expérience de gouvernance de données automatisée - Fivetran s’associe aux principaux catalogues data

Fivetran est heureux de lancer une meilleure gestion des métadonnées avec quatre grands fournisseurs de catalogues de données : Atlan, data.world, Alation et Collibra. Voici les avantages combinés :

· Les informations sur toutes les données peuvent être consolidées dans un seul catalogue de données, pour une vue complète et une expérience utilisateur transparente.

· Des graphiques de lignage des données de bout en bout sont disponibles pour les données, malgré leur passage par de multiples systèmes et outils.

· En centralisant la gouvernance dans un seul outil, les responsables data peuvent mieux garantir que les politiques et les processus sont appliqués aux données comme il se doit.

· La possibilité de retracer à la source les données au niveau d’une colonne jusqu’à leur origine permet de confirmer la Data Quality et de renforcer la confiance dans l’exactitude et la sécurité d’utilisation des données.

« Metadata API de Fivetran résout une lacune majeure dans l’extraction des données des systèmes opérationnels vers les systèmes analytiques modernes en fournissant le contexte tant attendu. La disponibilité de Metadata API accélérera le développement d’applications fiables et sécurisées à forte intensité de données en exposant le lignage, l’analyse d’impact et les aspects de sécurité et de confidentialité », a déclaré Sanjeev Mohan, directeur chez SanjMo, expert en données et en analyse et ancien vice-président de recherche chez Gartner.

« L’interface de data.world avec Fivetran permet aux producteurs et aux consommateurs de données de comprendre et de faire confiance à la synchronisation et au mappage des données le long de toutes les bases de données, sources de données et applications qui comptent pour les entreprises », a déclaré Jon Loyens, CPO et cofondateur de data.world. « Avec Fivetran, nous fournissons une visibilité granulaire des données, y compris les métadonnées des paires de colonnes source-destination, ce qui simplifie la découverte de données, la gouvernance des données et les informations exploitables. »

Un nouveau rapport publié par Vanson Bourne pour Fivetran souligne que les entreprises continuent de se battre avec une bonne gouvernance des données - une nécessité pour la conformité. Toutes les personnes interrogées aux États-Unis (100 %) ont déclaré que leur entreprise pourrait améliorer les rôles, les politiques et les normes en matière de gouvernance des données ; 90 % des personnes interrogées en France, 82 % des personnes interrogées au Royaume-Uni et en Irlande, et 82 % des personnes interrogées en Allemagne sont du même avis.