Fivetran lance sa Plateforme Cloud d’Intégration de Données

août 2021 par Marc Jacob

Fivetran annonce Fivetran Business Critical, une nouvelle version de sa plate-forme qui offre un éventail de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les entreprises. S’appuyant sur sa capacité à gérer intégralement les pipelines de données, Fivetran apporte désormais aux entreprises le plus haut niveau de protection pour leurs données sensibles. Fivetran Business Critical leur permet de créer un ‘modern data stack’ plus sécurisé qui répond à toutes leurs exigences internes et réglementaires.

Alors que de plus en plus d’entreprises migrent vers le cloud, elles doivent s’assurer qu’à la fois leurs données internes et client, y compris les données personnelles et d’autres données sensibles, sont parfaitement protégées. Un nombre croissant de réglementations sur la sécurité des données et la protection de la vie privée – dont les réglements sur la protection des données RPGD et CCPA, et des réglements propres à certains secteurs tels que HIPAA et PCI par exemple – nécessitent la mise en oeuvre de strictes mesures de sécurité pour protéger les consommateurs. Fivetran Business Critical respecte toutes ces exigences, y compris la compatibilité HIPAA et la validation PCI DSS Level 1 – et il est le seul produit SaaS ELT dans ce cas sur le marché. Ceci permet aux entreprises dans les secteurs de la santé, de la distribution, de la finance et du e-commerce de respecter toutes les réglementations en matière de sécurité des données et de protection de la vie privée.

Fivetran Business Critical fournit une plate-forme d’intégration de données de bout en bout, entièrement managée et sécurisée pour les entreprises et les clients de Snowflake et d’Amazon Web Services (AWS). Ses fonctionnalités sont également alignées avec le plan Snowflake Business Critical, permettant aux clients de Snowflake de créer le ‘modern data stack’ le plus sécurisé, construit sur AWS.

En plus d’une sécurité améliorée et de la gestion des exigences internes et réglementaires, Fivetran Business Critical peut améliorer les performances et réduire les coûts en simplifiant les opérations de data analytics, en réduisant les temps de réponse et en éliminant certains frais de sortie de données.

Les principales fonctionnalités de Fivetran Business Critical comprennent :

● Connexion réseau privée avec AWS PrivateLink. Avec les options sur la résidence des données et AWS PrivateLink, Fivetran se connecte aux bases de données source et/ou de destination du client qui sont hébergées dans AWS sans que le routage des données transite par l’Internet public. De plus, Fivetran peut copier les sources de données ‘on-premise’ sur la plate-forme de données cloud de destination via AWS Direct Connect.

● Sécurité de classe entreprise pour la migration vers le cloud. Fivetran Business Critical fournit la capacité de migrer en toute sécurité des bases de données ‘on-premise’ dans une plate-forme de données cloud, qu’il s’agisse d’un data warehouse ou d’un data lake, tout en respectant toutes les exigences de conformité.

● Clés de chiffrement gérées par le client. Fivetran Business Critical utilise un système de gestion des clés (KMS) géré par le client qui accueille les clés de chiffrement qu’utilise Fivetran pour encoder les identifiants et les données temporaires traitées dans le service. Ceci permet une coupure immédiate par le client de l’activité des connecteurs en cas de faille ou de tout autre événement de sécurité.

● Sélection du lieu d’hébergement cloud. Afin que les clients puissent respecter les exigences liées au lieu d’hébergement des données, Fivetran Business Critical permet de sélectionner un fournisseur de cloud installé dans la région adéquate (actuellement pour AWS uniquement). Fivetran Business Critical est disponible immédiatement.