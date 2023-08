Fivetran étend son partenariat avec Google Cloud et remporte le prix Google Cloud Technology Partner of the Year pour la gestion des données

août 2023 par Marc Jacob

Fivetran a reçu le prix 2023 Google Cloud Technology Partner of the Year Award for Data Ingestion, qui récompense les meilleures solutions de mouvement et en matière d’ingestion de données de la société pour les clients de Google Cloud. Fivetran a également obtenu la désignation Google Cloud Ready - Cloud SQL pour Cloud SQL, le service de base de données relationnelle entièrement géré de Google Cloud pour MySQL, PostgreSQL et SQL Server, et a été reconnu comme partenaire de lancement de Google Data & AI Cloud pour le marketing. Ces récompenses sont le signe d’un renforcement continu du partenariat et démontrent une fois de plus l’engagement de Fivetran à soutenir des clients tels qu’Autozone, Cisco et Backcountry, à travers l’écosystème analytique de Google Cloud.

En recevant le prix 2023 Google Cloud Partner of the Year Award for Data Ingestion, Fivetran est reconnu pour la deuxième année par Google Cloud pour son partenariat et sa plateforme innovante de déplacement de données. L’année dernière, Fivetran recevait le prix 2022 Google Cloud Global Technology Partner of the Year pour ses réalisations dans l’écosystème Google Cloud, en fournissant une solution d’ingestion qui permet aux clients de déplacer des données dans Google BigQuery rapidement et facilement.

Google Cloud Ready - Cloud SQL est une nouvelle désignation pour les solutions des partenaires technologiques de Google Cloud qui s’intègrent à Cloud SQL. Cette distinction reconnaît Fivetran pour sa conformité à un ensemble d’exigences fonctionnelles et d’interopérabilité lors de l’intégration avec Cloud SQL, ainsi qu’une documentation affinée pour faciliter l’intégration par nos clients mutuels. Dans le cadre de ce programme, Fivetran aura davantage l’occasion de collaborer étroitement avec les équipes d’ingénierie des partenaires de Google et de Cloud SQL afin de développer des feuilles de route conjointes. Cette nouvelle distinction s’ajoute au statut existant de Fivetran en tant que Google Cloud Ready dans le programme BigQuery. La prise en charge robuste par Fivetran des trois bases de données Google Cloud SQL, notamment Postgres, MySQL et SQL Server, lui permet de se démarquer de ses concurrents et a contribué à l’obtention de cette reconnaissance.

En tant que partenaire du lancement de Data & AI Cloud for Marketing, Fivetran fournit une assistance supplémentaire pour le mouvement des données des sources de données marketing vers BigQuery pour les cas d’utilisation critiques tels que l’optimisation des dépenses marketing, la génération et l’activation de contenus créatifs, la personnalisation et la segmentation et le partage de données centrées sur la confidentialité. Grâce à un processus rationalisé de transfert des données, les spécialistes du marketing peuvent obtenir des informations plus approfondies sur leurs campagnes, leurs clients et leurs efforts de marketing, et accélérer la prise de décisions basée sur les données.