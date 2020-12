Firmware Technical Expert

décembre 2020 par Elite Cyber Group



EliteCyber represents its client, global specialist in energy management and automation with operations in more than 100 countries,



Our client offers integrated solutions across multiple market segments, including leadership positions in Non-residential & Residential Buildings, Industries & Machines Manufacturers, Utilities & Infrastructure and Data Centers & Networks.



Role



Vous interviendrez au sein de l'équipe de développement et design de la R&D travaillant en SAFE Agile, dans le domaine du contrôle/commande des sous-stations électriques



Vous participerez au développement, test et documentation du logiciel

embarqué des bays controllers.



Sous l'autorité du responsable du pôle de développement sous-système embarqué, votre mission sera:



- D'écrire les User-Stories sous-systèmes élaborée à partir de spécification système. Dans ce cadre vous serrez responsable de la rédaction du document ainsi que de mener à bien les protocoles de revue de pair jusqu'à l'approbation du document.



- De compléter les documents de conception de l'équipement avec les spécificités propre au développement dont il a la charge.



- Responsable de la programmation en langage informatique approprié, et des algorithmes explicités en respectant lesrègles de l'art. Dans ce cadre les logiciels devront répondre à des contraintes de fiabilité, performance, portabilité, de cyber sécurité etdevront respecter les règles de sûreté de fonctionnement.



- Responsable de dérouler des tests unitaires soit manuellement soit à l'aide de script automatique. Dans ce dernier cas il sera en charge d'en établir une documentation utilisateur clair.



- Responsable de fournir toutes les informations et support nécessaire aux équipes de rédacteur technique en charge des "doc user".





Profile



- Une expérience industrielle (secteur contrôleur élecrique) de développement logiciel d'environ 5 ans est indispensable.



- Une maîtrise des langages de programmation C, C++, C# dans le cadre d'une expérience professionnelle d'une durée minimum de deux ans est nécessaire.



- Une utilisation de clearcase et Git lors d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans est un plus.



- Une première expérience réussit d'intégration des contraintes systèmes de cyber sécurité est un plus.



- Une bonne Maitrise de la langue Anglaise est indispensable. (équipe internationale)



- Une maîtrise des protocoles IEC61850 Edition 1 et 2, IEC60870-5-101, IEC60870-5-104, DNP3, Modbus, IEC60870-5-103 au travers d'une ou plusieurs expérience(s) professionnelle(s) réussie(s) est(sont) nécessaire(s)



- La connaissance d'un système de contrôle commande de type PACIS est un plus.

- La connaissance d'une architecture de Gateway est un plus.

- La connaissance d'une architecture de calculateur de poste est un plus.

- La connaissance des algorithmes redondances est un plus

- La Compréhension des contraintes métier des réseaux électriques est un plus



France Montpellier Occitanie Languedoc roussillon client-final end-user CDI Industrie Industry Client-final end-user perm-contract permanent-contract

bay-controller contôrleur-elcetrique logicielle-embarquée logiciel-embarqué systèmes-embarqués embedded-software embarqué électroniques R&D recherche-et-développement research-and-developement Informatique-industrial OT IT ICS genie-electrique genie-logiciel telecoms intégration validation linux temps-réel real-time C/C++ C++ Linux-embarqué ethernet communication-logicielle architecture design conception implémentation intégration-logiciel développement TCP/IP UDP network Modbus, UART, SPI, IEC61850 Edition 1 et 2, IEC60870-5-101, IEC60870-5-104, DNP3, Modbus, IEC60870-5-103 firmware hardware os linux

Salaire : selon expérience

Date annonce : 13/12/2020

Date de debut : 13/12/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...