Firefox lance la version 2.0

août 2020 par Marc Jacob

Firefox présente la version 2.0 de la Protection renforcée contre le pistage (ETP), la prochaine étape dans la poursuite des efforts destinés à offrir une expérience de navigation sécurisée et privée à nos utilisateurs et utilisatrices. Cette nouvelle version protège les internautes contre une technique de suivi avancée appelée pistage par redirection également appelée pistage par rebond. Le déploiement de la version 2.0 de Protection renforcée contre le pistage aura lieu au cours des prochaines semaines.

L’année dernière, la Protection renforcée contre le pistage a été activée par défaut dans Firefox, car, chez Mozilla, nous estimons que comprendre les complexités et le degré de sophistication de l’industrie publicitaire ne devrait pas être nécessaire pour assurer sa sécurité en ligne. La première version de la Protection renforcée contre le pistage a été une première grande étape dans la réalisation de cet engagement envers les utilisateurs et utilisatrices. Depuis que nous avons activé ETP par défaut, nous avons bloqué 3,4 trillions de cookies de suivi. Avec la version 2.0, Firefox apporte un niveau supplémentaire de protection de la vie privée à son navigateur.

Depuis le lancement de la Protection renforcée contre le pistage, le secteur de la publicité a trouvé d’autres façons de pister les internautes en créant des solutions alternatives et de nouveaux moyens pour collecter les données afin de pouvoir les identifier tout au long de leur navigation sur le Web. Le pistage par redirection, qui consiste à faire passer le visiteur par le site du traqueur avant d’atterrir sur le site web désiré, contourne la politique de blocage des cookies tiers de Firefox. Ainsi, il est possible de voir d’où vous venez et où vous allez.

Firefox supprime quotidiennement les cookies de pistage

Avec la version 2.0, les utilisateurs et utilisatrices de Firefox seront désormais protégés contre ces méthodes puisque les cookies et les données des sites provenant de ces traqueurs seront vérifiés et supprimés chaque jour. La nouvelle version empêche les traqueurs identifiés d’avoir accès à vos informations, même ceux des sites que vous avez visités par inadvertance. ETP 2.0 supprime les cookies et les données des sites de pistage toutes les 24 heures.

Parfois, les traqueurs font davantage que simplement pister l’internaute. En effet, ils peuvent également intégrer des services que vous utilisez, tels qu’un moteur de recherche ou un réseau social. Par conséquent, Firefox n’efface pas les cookies des sites avec lesquels vous avez interagi au cours des 45 derniers jours, même s’il s’agit de traqueurs. Ainsi, vous ne perdez pas les avantages des cookies qui vous permettent de vous connecter aux sites que vous fréquentez, et vous ne vous exposez pas à être suivi indéfiniment sur la base d’un site que vous avez visité une fois. Pour lire les détails techniques sur le fonctionnement de ce système, consultez notre article de blog dédié à la sécurité.

Concrètement, que signifie tout ceci pour vous ? Vous pouvez simplement continuer à naviguer sur le Web avec Firefox. Nous faisons plus pour protéger votre vie privée, automatiquement. Sans qu’il soit nécessaire de modifier un paramètre ou une préférence, cette nouvelle protection supprime les cookies qui utilisent des solutions de contournement pour vous suivre, afin que vous puissiez continuer à naviguer en toute tranquillité.