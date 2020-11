Firefox 83 est arrivé

novembre 2020 par Marc Jacob

Tour d’horizon des nouveautés de Firefox 83 :

· Firefox est de plus en plus rapide grâce à des mises à jour importantes de SpiderMonkey, notre moteur Javascript. Ces mises à jour offre une amélioration des performances de chargement des pages jusqu’à 15 %, une réactivité des pages jusqu’à 12 % et une réduction de l’utilisation de la mémoire jusqu’à 8 %. Nous avons remplacé une partie du moteur Javascript qui permet de compiler et d’afficher des sites web tout en améliorant aussi la sécurité et la maintenabilité du moteur.

· Firefox introduit le mode HTTPS-Only. Lorsqu’il est activé, ce nouveau mode garantit que chaque connexion que Firefox établit avec le web est sécurisée et avertit lorsqu’une connexion sécurisée n’est pas disponible. Ce nouveau mode peut être activer dans les préférences de Firefox.

Firefox met fin au support de Flash

Le 26 janvier 2021, Firefox cessera de supporter Adobe Flash. Firefox fonctionne avec Adobe et d’autres navigateurs afin d’assurer une transition en douceur pour tous.

Le plugin Adobe Flash cessera de charger du contenu Flash après le 12 janvier 2021.