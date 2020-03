Firefox 74 est arrivé

mars 2020 par Marc Jacob

Tour d’horizon des nouveautés de Firefox 74 :

• La gestion de vos identifiants a été améliorée grâce à la possibilité d’inverser le tri alphabétique (nom Z-A) dans Lockwise, auquel vous pouvez accéder dans la section Identifiants et mots de passe.

• Firefox simplifie désormais l’importation de vos signets et de votre historique de navigation à partir du nouveau navigateur Microsoft Edge sur Windows et Mac.

• Les modules complémentaires installés par des applications externes peuvent désormais être supprimés à l’aide du gestionnaire de modules complémentaires. Désormais, seuls les utilisateurs peuvent installer des modules complémentaires ; ils ne peuvent pas être installés par une application.

• Facebook Container empêche Facebook de vous pister sur le web. Plus précisément, les connexions, les likes et les commentaires de Facebook sont automatiquement bloqués sur les sites qui ne font pas partie de Facebook. Mais lorsque vous avez besoin d’une exception, vous pouvez désormais en créer une en ajoutant des sites spécifiques au Facebook Container.