Finsecur annonce une levée de fonds de 24 millions d’euros

septembre 2020 par Marc Jacob

La société française Finsecur annonce une levée de fonds de 24 millions d’€ auprès du leader chinois Jade Bird Fire. Finsecur, spécialisé dans la détection incendie, se distingue de ses concurrents avec un modèle ouvert, permettant à ses clients de plus facilement faire évoluer leurs systèmes de détection avec les partenaires de leur choix pour intégrer les meilleures innovations. Adossée à Jade Bird Fire, Finsecur entend continuer à développer une gamme complète de produits innovants et ouverts, dédiée à la détection incendie. Ces capitaux vont permettre à Finsecur de recruter de nouveaux talents en France pour accélérer sa R&D et son développement commercial en Europe puis dans le monde.

Finsecur, acteur de premier plan dans la détection incendie, fondée en 2000 à Nanterre, a été créée pour développer un modèle commercial nouveau dans ce secteur, basé sur l’ouverture et l’innovation.

Le secteur de la détection incendie, déjà mature, est dominé par des grands groupes qui vendent en général des systèmes fermés, obligeant les clients, pour toute modification ou extension, à passer par eux. Finsecur au contraire, développe des systèmes ouverts, laissant les clients libres d’intervenir sur ces systèmes par eux-mêmes. Ceci favorise la mise en concurrence et fait donc baisser les prix pour des clients tels que les hôpitaux, les hôtels, les espaces accueillant le public etc.

La société a connu une croissance régulière et harmonieuse jusqu’en 2015.

En 2015, à la suite du retournement du marché du détecteur grand public, Finsecur a connu trois années très difficiles et un investisseur/acquéreur a été recherché, initialement par une Banque d’affaire. Parmi les sociétés ayant répondu aux appels à candidature figuraient deux sociétés françaises, trois sociétés américaines et une société chinoise. Un critère déterminant dans le choix de l’investisseur/acquéreur était le maintien et le développement de l’activité en France. Les deux sociétés françaises n’ont pas donné suite, les trois sociétés américaines voulaient intégrer les différentes composantes de Finsecur dans leurs directions respectives, ce qui signifiait la disparition de Finsecur à un terme rapproché et un risque important sur le maintien des emplois.

Le Groupe chinois Jade Bird Fire, reconnu comme d’un très haut niveau de qualité dans le domaine de la détection incendie, a souhaité apporter au Groupe Finsecur les moyens de maintenir et développer son activité en France et à l’étranger en renforçant les équipes à tous les niveaux.

C’est dans ce cadre que la société Jade Bird Fire a souscrit à une augmentation de capital de 24 millions d’euros. Le nouveau Président de Finsecur est désormais M. François Yang, qui a une très longue expérience dans le domaine de la détection incendie. Il sera accompagné par M. Stéphane Di Marco, ancien Président de Finsecur et M. Laurent Pichard, Directeur de la R&D.

Le Conseil d’Administration sera présidé par M. Jacques Lewiner et comprendra trois membres désignés par Jade Bird Fire dont M. Weimin Cai, Président de Jade Bird Fire.

Cette opération présente de nombreux avantages :

• Elle donne à Finsecur les moyens de devenir un leader européen ;

• Elle maintient et développe des emplois en France ainsi que le centre de Recherche et Développement de Finsecur près de Rouen ;

• Elle favorise l’innovation en créant un partenariat entre deux sociétés techniquement excellentes ;

• Elle est très largement soutenue par les collaborateurs de Finsecur ;

• Elle favorise la mise en concurrence et donc fait baisser les prix pour le client en permettant la croissance de Finsecur qui fabrique et commercialise des produits basés sur des systèmes ouverts.